Google Haberler

TOBB verileri: Haziranda kapanan şirket sayısı yüzde 58,9 arttı

TOBB verilerine göre haziranda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,1 artarak 9 bin 639'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 58,9 artışla 3 bin 293'e çıkarken, yıllık bazda hem kurulan hem de kapanan şirketlerde artış kaydedildi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
TOBB verileri: Haziranda kapanan şirket sayısı yüzde 58,9 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre haziranda kurulan şirket sayısı, mayıs ayına kıyasla yüzde 26,1 artarak 7 bin 644'ten 9 bin 639'a yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 58,9 artışla 3 bin 293'e çıktı. Mayısta 2 bin 72 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5, kapanan şirket sayısı da aynı dönemde yüzde 28,2 arttı.

TCMB yeni kiracı kira endeksini açıkladı: Kiralarda ve konutta son tablo belli olduTCMB yeni kiracı kira endeksini açıkladı: Kiralarda ve konutta son tablo belli olduEkonomi
Konutta yükseliş sürüyor: Sıfır satışlar yüzde 23,1 arttıKonutta yükseliş sürüyor: Sıfır satışlar yüzde 23,1 arttıEkonomik Veriler
Haziranda trafiğe 194 bin 740 yeni taşıt katıldıHaziranda trafiğe 194 bin 740 yeni taşıt katıldıEkonomik Veriler
Son dakika: TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın zirvesine çıktı!Son dakika: TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın zirvesine çıktı!Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar