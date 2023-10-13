Toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 823 bin 967 tona yükseldi. Toplanan inek sütü miktarı ocak-ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 6 milyon 930 bin 4 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince yapılan içme sütü üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 azalarak 111 bin 497 tona düştü. Ocak-ağustos döneminde ise içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 2,2 düşerek 973 bin 590 tona geriledi. Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ticari süt işletmelerince yapılan yoğurt üretimi yüzde 10,1 artarak 125 bin 35 ton oldu. Ocak-ağustos döneminde ise yoğurt üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 yükselerek 808 bin 769 tona çıktı.

İnek peyniri üretimi ağustosta yıllık yüzde 9,1 artarak 63 bin 451 tona, ocak-ağustos döneminde de yüzde 9,4 artışla 511 bin 975 tona ulaştı. Ağustosta ayran üretimi yüzde 5,5 artarak 78 bin 277 ton, tereyağı üretimi yüzde 10,3 azalarak 6 bin 236 ton oldu. Ocak-ağustos döneminde ise ayran üretimi yüzde 7,2 artarak 539 bin 554 tona çıkarken, tereyağı üretimi yüzde 11,7 azalarak 60 bin 353 tona geriledi.

Temmuzda 835 bin 878 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, ağustosta yüzde 1,4 azalarak 823 bin 967 tona indi. Aynı dönemde 102 bin 203 ton olan içme sütü üretimi ise yüzde 9,1 artışla 111 bin 497 ton olarak gerçekleşti.