TÜFE Haziran'da ne kadar artacak?

Reuters'ın anketine katılan 11 ekonomistin aylık TÜFE tahminleri %2.50 ila %5.50 artış bandında yer alırken, yıllık tahminler ise %36.30 ila %40.30 arasında şekillendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından TCMB'nin de rezervlerini daha düşük kur için kullanmayı bırakmasıyla TL büyük bölümü seçimlerin ardından olmak üzere yılbaşından beri %28'ten fazla değer kaybetti.

Ekonomistler, bu değer kaybının yanı sıra akaryakıt, otomobil, tütün, hizmetler, altın ve mücevherat fiyatlarındaki artışların da Haziran'da enflasyon üzerinde etkili olduğu görüşünde.

Enflasyon, devletin Mayıs'ta hanehalkının doğal gaz kullanımını karşılamasının ardından TÜİK'in sıfır fiyat uygulamasıyla sadece %0.04 artmış, bu da yıllık enflasyonun dört puandan fazla bir düşüşle %39.59 seviyesine gerilemesine sebep olmuştu.

Enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek "C" enflasyon ise Mayıs'ta aylık %4.25 artmış, yıllık bazda ise 46.62% seviyesine yükselmişti.

Politikadan dönüş sinyali

Ekonomistler, ekonomi yetkililerinin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından attıkları adımları, Ankara'nın tekrardan ortodoks ekonomi politikalarına dönmeye başladığı şeklinde yorumluyor.

Bunun en güçlü sinyali ise Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini 650 baz puan artırarak %15'e çekmesi olarak görülüyor. TCMB ayrıca göstergelerin, enflasyonun ana eğiliminde bir artışa işaret ettiğini kaydederken, sıkı para politikasının kademeli olarak güçlendirileceğini söyledi.

Ancak sıkılaşmanın piyasa beklentisinin altında kalması sebebiyle yatırımcılar tam olarak ikna olmuş değil. Bazı analistler, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığında son yıllarda bağımsızlığını yitiren TCMB'nin hala manevra alanının kısıtlı olduğu görüşünde.

TCMB'nin son yıllardaki müdahalelerine rağmen 2018'den beri %80'den fazla değer kaybeden TL'nin, bu yıl da değer kaybetmeye devam etmesi bekleniyor. Ekonomistler, TL'deki değer kaybının geçişkenlik etkisiyle fiyatları yükselterek enflasyonu yükseltici etki yapmaya devam edeğini öngörüyor.

Reuters anketinde yılsonu enflasyon tahmin medyanı %51.50 seviyesinde bulunurken, tahminler %38.60 ila %55.30 bandında yer alıyor.

Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmıştı. Bunun sonucunda ise enflasyon, Ekim ayında 24 yılın zirvesi olan %85.51'e yükseldikten sonra azalmaya başlamıştı.

TÜİK Haziran ayı TÜFE verilerini 5 Temmuz'da saat 10:00'da açıklayacak.