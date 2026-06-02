TÜİK hanehalkı tüketim verilerini açıkladı: Konut ve kira harcamaları ilk sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarında en yüksek pay yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamalarına ayrıldı.

Konut ve kirayı yüzde 20,5 ile ulaştırma harcamaları takip ederken, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarının payı yüzde 17,3 olarak kaydedildi.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip kalemler ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,2 ile sağlık harcamaları oldu.

Gelir arttıkça ulaştırma harcamalarının payı yükseldi

Araştırmaya göre gelir düzeyi yükseldikçe ulaştırma harcamalarının bütçedeki payı da arttı.

En yüksek gelir grubundaki haneler bütçelerinin yüzde 25'ini ulaştırmaya, yüzde 25,7'sini konut ve kiraya, yüzde 12,4'ünü ise gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı.

En düşük gelir grubunda yer alan hanelerde ise konut ve kira harcamalarının payı yüzde 38,7'ye ulaştı. Aynı grupta gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 29,2 olurken, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 8,6'da kaldı.

Gelir kaynağı harcama tercihlerinde etkili oldu

Temel gelir kaynağı maaş, ücret veya yevmiye olan haneler bütçelerinin yüzde 26,4'ünü konut ve kiraya, yüzde 21,9'unu ulaştırmaya ve yüzde 16'sını gıda harcamalarına ayırdı.

Müteşebbis geliri elde eden hanelerde ise ulaştırma harcamalarının payı yüzde 25,9 ile ilk sıralarda yer aldı. Bu grupta konut ve kira harcamalarının payı yüzde 25,5, gıda harcamalarının payı ise yüzde 17 oldu.

Tek kişilik hanelerde kira yükü daha yüksek

Hane büyüklüğüne göre yapılan değerlendirmede, tek kişilik hanelerin bütçelerinin yüzde 41'ini konut ve kira harcamalarına ayırdığı görüldü.

Aynı grupta gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 14,3, ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 14,4 olarak hesaplandı.

Altı ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelerde ise gıda harcamalarının payı yüzde 23,7'ye yükselirken, konut ve kira harcamalarının payı yüzde 24,4, ulaştırma harcamalarının payı yüzde 18,1 oldu.

En fazla israf edilen ürünler meyve ve sebzeler

Araştırma, hanelerde en fazla israf edilen gıda ürünlerini de gösterdi. Buna göre en çok israf edilen gıda grubu yüzde 39,7 ile taze meyve ve sebzeler oldu. Taze meyve ve sebzeleri yüzde 32,5 ile ekmek, yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri takip etti.