Tüketici güven endeksi ağustosta yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında 89,8 seviyesinde bulunurken ağustosta yüzde 1 artış göstererek 90,8'e çıktı.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser duruma, 100'ün altında olması ise kötümser duruma işaret ediyor.

Ağustosta 90,8 olarak ölçülen endeks, aylık bazda yükselmesine karşın 100 puanlık eşik değerin altında kalmaya devam etti.