Tüketici güveninde sınırlı artış

20 Nisan 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bu ay bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarken, martta 71,3 olan endeks değeri 71,9'a yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,5 azalarak 90,2'ye indi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi geriledi

Genel ekonomik durum beklentisi, bu dönemde yüzde 0,4 azalarak 95,1'den 94,7'ye geriledi. Söz konusu azalışta, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre artması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi anılan dönemde yüzde 1,4 arttı ve nisanda 74,5 oldu. Bu artış, gelecek 12 ayda işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 8,5 arttı. Martta 26 olan endeks, nisan ayında 28,2 olarak kayıtlara geçti. Bu artışta, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artması belirleyici oldu.

Kaynak: AA