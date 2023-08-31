Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüdü

TÜİK, bugün nisan - haziran dönemini kapsayan ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, cari fiyatlarla önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu.

GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon olarak gerçekleşti.

Sanayide gerileme var

İkinci çeyrekte diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,6, hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1 arttı.

Finans ve sigorta faaliyetlerindeki artış yüzde 4,9'u bulurken; gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3, tarım sektörü yüzde 1,2 büyüdü.

Buna karşın sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,2 azaldı.

Tüketim harcamaları yüzde 15,6 arttı

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

İşgücü ödemeleri yüzde 116,3 artarken, net işletme artığı/karma gelir yüzde 31 yükseldi.