Yabancıdan geçen hafta 178,9 milyon dolarlık hisse alımı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 28 Temmuz haftasında 178,9 milyon dolar hisse alımı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 8,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satışları 0,1 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 0,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 27 milyar 343,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 859,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 777,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 360,0 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 63,7 milyon dolar seviyesinde açıklandı.