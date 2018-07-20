YD-ÜFE haziranda yüzde 3,4 arttı

20 Temmuz 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Haziran ayına ilişkin "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" raporunu açıkladı.

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,48, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,84 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,39 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,42 artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 5,28 ile içecekler, yüzde 4,85 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 4,80 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Haziran ayında en fazla aylık artış dayanıksız tüketim mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.