Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı azaldı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 405,8 milyon dolar düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 172 milyar 38,50 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 Ekim ile sona eren haftada 171 milyar 632,7 milyon dolara geldi.

Yabancı para mevduatı 551 milyon dolar arttı

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 362,5 milyon dolar azalarak 100 milyar 669,3 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 956,7 milyon dolar artarak 70 milyar 963,4 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 551 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 570 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1,12 milyar dolar artış gösterdi.