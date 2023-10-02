Altın, gümüş, paladyum ve platin fiyatları geriliyor

Fed yetkililerinin "şahin" tonlu açıklamaları devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." dedi.

Fed üyelerinin çoğunun bu yıl bir faiz artışına daha ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü ifade eden Kashkari, kendisinin de bu üyelerden biri olduğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacak gibi göründüğünü belirtti. Faiz oranlarındaki artışa rağmen ABD ekonomisinin resesyondan kaçınmasının mümkün olduğunu vurgulayan Goolsbee, yine de birçok risk olduğunu kaydetti.

Emtiada satış baskısı

ABD'de açıklanan verilerden gelen olumsuz sinyallerin de emtia piyasasındaki satış baskısına etkisi oldu.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Söz konusu gelişmelerin ardından yükseliş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıyan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık 14 baz puan artışla haftayı yüzde 4,58'den tamamlayarak son 16 yılın en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar endeksi de yüzde 0,6 artışla 106,2 seviyesinden haftayı kapatarak son 1 senenin en yüksek haftalık kapanışını yaptı. Endeks böylece yükseliş eğilimini üst üste 11. haftaya taşımış oldu.

Değerli metaller sert düştü

Geçen hafta değerli metallerde sert düşüşler görüldü.

Haftayı altın yüzde 4, gümüş yüzde 5,8, paladyum yüzde 0,4, platin yüzde 2,4 azalışla kapattı. Altın fiyatları, güçlenen dolar ve ABD'de tahvil getirilerinin artmasıyla değer kaybetti.

Analistler, yüksek faiz ortamının altın başta olmak üzere değerli maden fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Enerji emtiasında ise karışık bir seyir izlendi. Geçen hafta Brent petrol yüzde 0,4 değer kaybederken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 11,1 değer kazandı.

Buğday 3 yılın en düşük seviyesinde

Tarım tarafında da geçen hafta yoğun satış baskısı görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 6,6, mısır yüzde 0,3, soya fasulyesi yüzde 1,6 azalırken, pirinç yüzde 0,5 arttı.

Buğday geçen hafta 0,5400 dolarla Eylül 2020’den bu yana en düşüş seviyeyi gördü. Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve yüzde 3,3, şeker yüzde 1,2, kakao yüzde 4,6 değer kaybederken, pamuk yüzde 1,5 artış kaydetti.

Artan resesyon ve talep endişeleri, özellikle buğday, kahve ve şeker fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.