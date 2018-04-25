Alüminyumda tünelin sonunda ışık göründü!

25 Nisan 2018

AYDIN ŞAHİNALP

Trump yönetimi, Rus alüminyum devi United Co. Rusal'a ABD'nin yaptırımlar listesinden çıkması için en büyük hissedarı Oleg Deripaska ile bağlarını koparması gibi açık ve zor bir yol gösterdi. ABD yaptırımlarının hedef almasıyla Rus metal devi Rusal hisselerindeki iki haftalık sarsıntıdan sonra, metal piyasası daha büyük bir kargaşaya yol alıyordu. Birkaç gün öncesine kadar, küresel arenada birçok trader, Rus alüminyum devi Rusal’ın İsveç'ten Jamaika'ya kadar uzanan hatta üretim tesislerini kapatmak zorunda kalacağı yolunda pozisyon almayı düşünüyordu. Ardından, ABD Hazine Bakanlığı, şirketin çöküşünü istemediği açıkça belirterek yaptırımların eşiğindeki Rusal’ı hayata döndüren bir ip fırlattı. Hazine Bakanı Steven Mnuchin konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti, Rusal ve iştiraklerine bağlı olan çalışkan kişileri hedef almıyor " dedi.

ABD tutumunu yumuşattı, fiyatlar düştü

Amerikan Hazinesi, Rusal’a karşı tutumunu yumuşattı. Bakan Mnuchin, şirkete karşı yaptırımları kaldırma talebini düşündüğünü belirterek, şirketlerin Rusal ile işlem yapabildikleri süreyi yaklaşık beş ay uzattı. Rusal'ın geçtiğimiz hafta rekor düşük seviyelere düşen Hong Kong hisseleri, salı günü yüzde 37'ye yükseldi ve Moskova Borsasında yüzde 18'lik bir artışla en yüksek kazancını elde etti. Bununla birlikte alüminyum fiyatları ters yönde ilerleyip Londra Metal Borsası’nda kayıplarını yüzde 7,1 genişleterek 2010'dan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Çin dışında metallerin en büyük tedarikçisi konumundaki Rusal, bir anda kendini uluslararası pazarlardan izole buldu. Traderlar Rusal hisselerini satın almayı durdurdu, armatörler ürünlerini taşımayı reddetti ve madenciler hammadde tedariği için Rusal’ı tercih etmedi. Şimdi tüm bu olumsuz tablo en azından birkaç aylığına askıya alındı.

Hollandalı banka ING Groep NV'nin metal analisti Oliver Nugent alüminyum piyasalarında yaşanılanları “Piyasalar gelinen süreci Rusal için tünel sonundaki ışık olarak görüyor” diye özetliyor. Yatırım bankası Goldman Sachs, alüminyumda üç aylık fiyat tahminini 2.500 dolar metrik ton olarak korurken, aşağı yönlü riskleri de kabul ediyor. Rio Tinto ve Glencore gibi madencilik devleri Rusal ile imzalanan bazı sözleşmelerde forsmajör ilan etti. Rusal’ın büyük Batılı şirketlerle olan ilişkilerinde işlerin durma noktasına geldiğini belirten danışmanlık şirketi AKE International’ın siyasi risk analisti Maximilian Hess, “Yaptırımlar için ekim ayına kadar olan uzatma süreci tedarik sözleşmelerinin bir kısmının tamamlanmasını sağlayacaktır” diyor.

“Kusursuz fırtınayı asıl atlatması gereken alümin pazarı”

Alüminyum piyasalarında kaosa yol açan yaptırımlar neredeyse tüm ticari akışı sekteye uğrattı. Alüminyumun hammaddesi alümin tedarik zincirinde tam bir kargaşa yaşanıyor. Zira Rusal küresel tedarik zincirinde kilitlenmeleri açabilecek hayati bir anahtar rolündeydi. ING Groep NV'nin metal analisti Oliver Nugent, “Şu anda kusursuz fırtınayı asıl atlatması gereken alümin pazarı. Bu, hammadde pazarına herhangi bir mühlet tanırsa, bugünkü zayıfl ığın bir kısmını haklı çıkarabilir” diyor. Uzun vadede ABD, yaptırım kararını devreye sokup sokmamayı Moskova’ya bırakıyor. Washington Rusal’ın milyarder sahibi Oleg Deripaska'nın hisselerini satıp kontrolü bırakması durumunda şirket üzerindeki baskısını kaldıracağını söylüyor. Kremlin cephesinde Rus hükümetinin bu teklifi onaylayıp çözüme hazır olup olmadığı ise belli değil.