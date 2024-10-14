"Bakıra inanılmaz talep var fiyatı 9-10 bin dolarda"

Hamide HANGÜL

Dünyada elektrik bataryaları, solar tarlaları, rüzgar türbinleri yapımı için ciddi bir mineral ihtiyacı oluştuğuna işaret eden Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, “Özellikle bakır, alüminyum ve kobalta ciddi talep oldu, bakırın ton fiyatı şu anda 9-10 bin dolarlar seviyesinde” dedi.

Bakır hammaddesinde en büyük madenlerin Şili, Özbekistan, Kazakistan da olduğunu ve yeni eklenen çok fazla maden olmadığına işaret eden Kurtiş, artan taleple tedarik zincirinde sıkıntıların olabileceğini, Uluslararası Enerji Ajansı raporlarında da buna yer verdiğine dikkati çekti.

Denge, 2025 ikinci çeyrekte bozulabilir

Şu anda böyle bir sıkıntı olmadığına işaret eden Kurtiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Minerallere inanılmaz bir talep artışı var, o talep artışıyla 2025’in ikinci yarısında, 2026’nın başlarında arz talep dengesinde, bakırın tedarik zincirinde sıkıntılar olabilir.

Bakırın fiyatını daha çok belirleyen Çin talebi. Bakır fiyatı şu anda 9-10 bin dolar seviyesinde gidip geliyor. Çin ekonomisinde çok büyük bir değişiklik öngörülmediği için şu an için o döneme kadar bu seviyelerde seyredeceğini öngörüyoruz.” Bakırın en büyük tüketicilerinin kablo üreticileri olduğunu, ancak orada da dışa bağımlılığın bulunduğuna işaret eden Kurtiş, “İhtiyacın üçte ikisini yurt içinden alıyoruz. Türkiye’deki madenler talebin en fazla 5’ini 10’unu karşılıyor, yüzde 90’ı dışarıdan ithal edilmek durumunda” dedi.

50 ülkeye ihracat yapıyor

Nexans’ın, geçen yıl 7,8 milyar euroluk satış yaptığını, tüm dünyada 41 ülkede 28 bin çalışanıyla sürdürülebilir elektrifikasyon çözümleri için çalıştığını söyleyen Atilla Kurtiş, Nexans Türkiye olarak da İstanbul Tuzla ve Denizli fabrikalarında 50 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kimyasallar ihtiyacı için 5 Petkim daha lazım

Sektörde üretimin artması, ithalatın azalması için yeni tesislere ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Atilla Kurtiş, “Kimyasallar bir ülkenin çok büyük ihtiyacıdır. 3,3 milyar dolarlık ihracat için önemli ithalat da yapılıyor. Petrol ve türevlerini üretebilen tesislerin olması lazım. Bu ihtiyacın karşılanması için 5 Petkim daha lazım. O nedenle Adana Ceyhan’daki proje bu anlamda çok önemli” diye konuştu.

Denizli fabrikasına 17 milyon euro yatırım

Denizli fabrikasına yatırım yapacaklarını söyleyen Kurtiş, “Fabrika alanı yüzde 20 büyüyecek.Yeşil bina konseptiyle projelendirilen dönüşüm için toplamda 7 milyon euro bina yatırım bütçesi ayırırken, makine revizyon, dijitalizasyon, kapasite artışı ve verimlilik artışıyla beraber toplamda 17 milyon euro yatırımı hayata geçireceğiz. Böylelikle yılda 900 ton karbon salınımı önlenecek” dedi.