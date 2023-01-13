Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? İşte 13 Ocak 2023 güncel altın kuru fiyatları
ABD enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesinin ardından, altın fiyatları yükselişe geçmişti. Gram altın dün rekor düzeye yükselmişti. İşte haftanın son işlem gününde güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları…
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ABD enflasyonunun yavaşlamasının ardından altın fiyatları güçlü seyrini koruyor. Altının ons fiyatı dün ABD enflasyon verisinin ardından 1900 doların üzerine çıktı. Altının onsu bugün de 1900 doların hemen altında hareket ediyor.
İç piyasada dün gram altın rekor kırmıştı. 1148 lirayı gören gram altın, bugün 1143 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 1900 liradan satılırken, cumhuriyet altını 7 bin 820 lira seviyesinde alıcı buluyor.
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