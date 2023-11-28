Değerli metaller yatırımcısını sevindirdi

Analistler, Fed'in şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin altın başta olmak üzere değerli metalleri desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitedeki zayıf seyrin devam ettiğini ortaya koymasıyla baz metallerde düşüş eğilimi hakim oldu. Bakır yüzde 1.5 değer kazanırken, kurşun yüzde 3.3, nikel yüzde 4.8, çinko yüzde 1 değer kaybetti. ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık 0.6 puan azalışla 49.4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, imalat sektöründeki daralmaya işaret etti. Euro Bölgesi'nde de imalat sanayi PMI 43.8 ile 50 seviyesinin altında gerçekleşti. Fed'in ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler bakır fiyatlarını olumlu etkiledi. Enerji grubunda ise karışık bir seyir izlendi. Haftayı, Brent petrol yüzde 0.6 yükselişle, New York Ticaret Borsası’nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 3.5 düşüşle tamamladı.

Geçen hafta tarım grubunda da karışık bir seyir hakimdi. Chicago Ticaret Borsası’nda işlem gören buğday yüzde 0.5, pirinç yüzde 0.9 değer kazanırken; mısır yüzde 0.6, soya fasulyesi yüzde 0.8 değer kaybetti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de işlem gören pamuk yüzde 0.8, şeker yüzde 0.7, kakao yüzde 0.5 azalırken, kahve yüzde 0.9 yükseldi. Dünya buğday üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Uzakdoğu’da pirinç üretiminin azalacağı endişeleri ve yüksek talep, fiyatlarda yükselişe neden oldu. Petrol fiyatlarındaki düşük seyir ve üretim tahminlerinde yaşanan artış, mısırda değer kaybına yol açtı. Petrol fiyatları, şeker fiyatlarını da aşağı yönlü etkiledi. Kahve piyasasında üretim açığı olacağına yönelik artan beklentiler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.