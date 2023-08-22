Emtia fiyatlarında bugün: Buğday yükseldi; soya fasulyesi ve mısır fiyatları geriledi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD ve Avrupa'da sıcak ve yağışsız hava koşulları nedeniyle hasadın düşebileceği beklentileriyle dün kaydettiği kayıpların bir kısmını telafi ederek yükseldi.

Soya fasulyesi ve mısır Ohio'da ortalama üzerinde hasat elde edileceğinin öngörülmesinin ve bu durumun arza dair endişeleri hafifletmesinin ardından düştü.

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) dün açıklamasına göre bu hafta ülkenin kuzeyindeki ovalarda sıcak ve yağışsız hava tahminlerinin devam etmesi nedeniyle baharda buğday hasadı kalitesi bu hafta düştü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları yüzde 0.4 artışla 6.28 dolar/bushel, yani 230.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi yüzde 0.2 gerileyerek 13.59 dolar/bushel yani 499.3 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır yüzde 0.4 gerileyerek 4.80 dolar/bushel yani 189 dolar/ton seviyesine düştü.