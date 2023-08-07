Emtia ürünlerine yatırım yeniden cazip oldu

Emre ERGÜL

Yılın başından bu yana piyasalar aynı iddiayla çalkalanıyordu: “Amerika, yılın ikinci yarısında resesyona girecek.” İlk yarı bittiğinde, resesyon kaygısı yerini, Amerikan ekonomisinin (faiz oranları 22 yılın en yüksek seviyesinde olsa bile) “yumuşak iniş” yapabileceği inancına bıraktı. Piyasa aktörlerindeki bu inanış, emtia dünyasına can suyu oldu.

Enerji piyasalarından analizler derleyen Oilprice haber sitesine göre, emtia bağlantılı yatırımlar son haftalarda yeniden cazip hale geldi. Örneğin, petrol fiyatları, temmuz ayında Ocak 2022’den bu yana en büyük aylık kazancı kaydetti. Bu, ayrıca son 20 yılın en iyi performansıydı! OPEC + ülkeleri ve Suudi Arabistan’ın üretim kesintileri nedeniyle düşen arzın ortasında petrol, ağustosun ilk haftasında da üç ayın en yüksek seviyesini gördü.

"13 ayın en yükseği"

Bu süreçte raporlar da olumlu geldi. JPMorgan Chase, “Emtia piyasalarında, açık pozisyon temmuz sonu itibarıyla 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı” derken, Goldman Sachs analistleri de temmuz sonunda yayınladıkları notta “Piyasa büyüme karamsarlığını terk etti” dedi. 2022’nin bahar aylarından bu yana, yatırımcılar agresif faiz oranlarındaki artışlarla durgunluktan korkuyorlardı. Bu yüzden de emtia endekslerini izleyen borsa yatırım fonları (ETF) çok sayıda çıkış görmüştü.

Ancak son zamanlarda, yatırımcılar, durgunluk korkularının bir şekilde yatıştığının bir işareti olarak, emtia endekslerine bağlı fonlara tekrar para yatırmaya geri döndüler. Bunun sonucu olarak emtia ETF’lerinde temmuzda 4 ay üst üste geri çekilmenin ardından girişler yaşandı. Enerji emtialarında 28 Temmuz itibarıyla açık pozisyon 566 milyar dolar iken, tüm emtia piyasalarında 1.31 trilyon dolar açık pozisyon bulunuyor.

"Doları 90 $ görebiliriz"

Küresel petrol talebi temmuz ayında günlük 102.8 milyon varil ile rekor seviyeye ulaşırken, OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Ed Moya şöyle konuştu: “Suudiler herkesin onlardan yapmasını beklediğini yapıp üretim kesintilerini uzattıktan sonra ham petrol fiyatları yükseldi. Suudiler petrol fiyatlarını savunmak için ne gerekiyorsa yapıyor ve bu, yakında 90 dolarlık petrol görebileceğimiz anlamına gelebilir.” Bu arada OPEC+ bakanları 4 Ağustos’ta yaptıkları toplantıda da petrol üretim politikasını değiştirmedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkesinin eylül ayında petrol ihracatını günde 300 bin varil azaltacağını açıkladı. Rusya, Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı. Suudi Arabistan da üretim kesintisini bir ay daha uzatarak eylül ayında da üretimi kısmaya devam edeceğini yineledi. OPEC+’ın Ortak Bakanlık İzleme Komitesi’nin bir sonraki toplantısı 4 Ekim’de olacak.