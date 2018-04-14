Emtia yatırımcısı kakao ile kazandı

14 Nisan 2018

Yılın ilk çeyreğinde 18 ürünün yarısı kazandırıp, yarısı kaybettirirken, mart ayında 13 ürün kaybettirdi, 5 tanesi kazandırdı. Küresel çaptaki ticaret savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından dolayı emtia piyasasında dalgalı seyirler görüldü.

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, kakao bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 35,3 mart ayında da yüzde 15,4 artarak emtia piyasasında söz konusu dönemlerde yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Ocak ayı ile beraber hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların düşük olması kakao fiyatlarında artışa neden oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kakaoyu yüzde 10,5'le mısır, yüzde 9,7 ile soya fasulyesi, yüzde 5,9 ile nikel, yüzde 5,6 ile buğday, yüzde 4 ile Brent petrol, yüzde 3,7 ile pamuk, yüzde 1,7 ile altın, yüzde 0,3 ile platin takip etti. 2018 yılının ilk çeyreğinde emtia piyasasında en fazla kaybettiren ürün ise yüzde 18,6'yla şeker olarak gerçekleşti. Brezilya ve Hindistan'da şeker üretiminin artacağına yönelik öngörüler, şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Şekerin ardından en çok değer kaybeden ikinci emtia ise yüzde 11,8 ile alüminyum oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma ek vergi kararını imzalamasıyla alüminyumda değer kayıpları görüldü. Şeker ve alüminyumu yüzde 10,2 ile paladyum, yüzde 7,4 ile doğalgaz, yüzde 7,2 ile bakır, yüzde 6,3 ile kahve, yüzde 3,4 ile gümüş, yüzde 3,1 ile kurşun, yüzde 0,6 ile çinko izledi.

Mart ayında da yatırımcısını sevindirdi

Kakao, mart ayında da emtia piyasasında yüzde 15,4 artışla yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu. Söz konusu dönemde kakaoyu yüzde 7,2 ile Brent petrol, yüzde 2,4 ile doğalgaz, yüzde 1,5 ile mısır ve yüzde 0,5 ile altın izledi. Buğday, mart ayında yüzde 8,8 azalış kaydetti ve emtia piyasasında söz konusu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren ürün oldu.

Buğday'ı yüzde 8,5 ile paladyum, yüzde 7,9 ile alüminyum, yüzde 7,8 ile şeker, yüzde 5,7 ile çinko, yüzde 5,1 ile platin, yüzde 4,2 ile kurşun, yüzde 4 ile nikel, yüzde 3,3 ile bakır, yüzde 3,1 ile kahve, yüzde 1,6 ile pamuk, yüzde 1 ile soya fasulyesi ve yüzde 0,1 ile gümüş takip etti.

Kaynak: AA