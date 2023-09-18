Hububat fiyatları son 3 yılın en düşük seviyesine yakın

Buğday fiyatları düştü ancak Avustralya ve Arjantin'de üretimin düşeceği yönünde beklentiler kayıpları sınırladı.

Consultancy Strategie Grains yazın görülen yağışların Avrupa Birliği'nin büyük bölümünde mısır hasadı için elverişli koşullar oluşturmasıyla AB'de 2023 mısır hasadına ilişkin tahminini aklaşık 1 milyon ton artırarak 59.6 milyon tona yükseltti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.1 artışla 4.76 dolar/bushel, yani 187.4 dolar/ton seviyesine yükseldi. Ancak fiyatlar yine de Aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye yakın kaldı.

Soya fasulyesi yüzde 0.3 düşüşle 13.36 dolar/bushel yani 490.9 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.6 gerileyerek 6 dolar/bushel yani 220.5 dolar/ton seviyesine düştü.