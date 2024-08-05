Hububat ihracatı ilk 7 ayda 6,8 milyar dolar oldu

Bu dönemde ihracatı miktar bazında yüzde 10 artan sektörün ihraç ettiği ürün toplamda 7,2 milyon tona ulaştı. En fazla ihracat gerçekleştirilen Irak’tan sağlanan gelirin yüzde 9,8 artarak 1,2 milyar dolar olduğu 7 aylık dönemde, 370 milyon dolar ihracat gerçekleştirilen ABD ikinci sırada yer aldı. Bu dönemde ürün gruplarından bisküvi-pasta ihracatı 946,3 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatı 826,5 milyon dolar, buğday unu ihracatı ise 770,8 milyon dolar oldu.

“Bakliyat gıda enflasyonuyla mücadelede üst sıralarda olacak”

Küresel bakliyat piyasasındaki gelişmelerin yurt içi fiyatlara etkisine değinen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu şunları söyledi:

“Küresel tarım üretimine yönelik tahminler, bu yıl mercimek ve nohut üretiminde geçen seneye göre düşüşler olacağını işaret ediyor. İki ürünün de üretiminde yüzde 3’ü aşan bu gerilemede, Kanada ve Hindistan gibi üretici ülkelerde yaşanan olumsuz hava koşullarının etkili olduğu düşünülüyor. Diğer taraftan kuru fasulye üretiminde hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça bereketli bir yıl geçiriyoruz. Tahminlerimize göre bu yıl toplam kuru fasulye üretimimizi yüzde 12,5 artışla 270 bin tona yükselteceğiz. Son yıllarda artan gıda enflasyonun, en azından tüketici fiyat endeksine yaklaşması için tarımsal üretimde verimlilik büyük önem arz ediyor. Mevcut arza uygun olarak, Türkiye’de yurtiçi bakliyat fiyatları şu anda ithalat maliyetlerinin altında seyrediyor. Yeni sezonda üretimde beklenen artışların da etkisiyle, enflasyonla mücadeleye katkı veren ürünler arasında bakliyat üst sıralarda yer alacak.”

“TGİ Türk ürünü olarak bulguru dünyaya tanıtacak”

Türkiye Gıda İhracatçıları’nın Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile yürürlüğe giren Bulgur Tanıtım Projesi hakkında da bilgiler veren Tiryakioğlu şunları ifade etti:

“AHBİB koordinatörlüğünde GAİB VE KİB ile birlikte hayata geçirdiğimiz Turquality projemiz kapsamında Anadolu’nun köklü ve zengin mutfak kültürünü yansıtan bulguru dünyaya tanıtmaya hazırlanıyoruz. Projenin ilk etabında Rusya’dan gelen bir ekiple, Mersin ve Mardin’de tanıtım filmleri çektik. Tüm yıl boyunca sürecek çalışmalar kapsamında ilk etapta TurkishBulgur adıyla Rusça olarak web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı yayına aldık. Besin değerleriyle geleceğin beslenme kültüründe önemli bir yer tutacağına inandığımız bu ürünümüz adına Dünya Bulgur Günü ilan edilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yürüttüğümüz projemizi dijital kampanyalar ve çeşitlik aktiviteler ile genişleterek sürdüreceğiz.”