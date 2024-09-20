İhracatçı kârdan vazgeçti, müşteri kaybetmemek için zararına satıyor

Türkiye ihracatı için önem­li sektörlerden olan demir ve demir dışı metaller sek­törü, 2024 yılında geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı. Sektörün 1 Ocak-9 Eylül arasındaki toplam ihracatı yüzde 5,73’lük kayıpla 288,6 mil­yon dolara gerilerken, birim fiyat­larda yaşanan düşüş bu gerileme­de önemli rol oynadı. Alt sektörler incelendiğinde birim fiyatlardaki en büyük düşüş yüzde 12,40 ile hır­davat sektöründe görülürken, onu yüzde 8,53 ile alüminyum izledi.

İhracat birim fiyatlarında yaşa­nan düşüşün kendilerini çok zor­ladığını ve bu nedenle geçen se­nenin gerisinde seyrettiklerini belirten ihracatçılar, gelinen nok­tada artık kâra bakmadıklarını ço­ğu zaman zararına satış yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Tek amaçlarının bu dönemde müşteri ve pazar kaybetmemek olduğunu kaydeden ihracatçılar, “Geçen se­neye göre daha fazla iş yapıyoruz, bazı sektörlerde tonaj olarak daha fazla satıyoruz ama ortada bir kâr yok. Kârsızlık sektörde şu an tavan yapmış durumda. İhracatçı müş­terisini kaybetmemek için zararı­na satış yapıyor, herkes zarar edi­yor “ ifadelerini kullandı.

"İşçi çıkarmamak için mücadele ediyoruz"

Ekonomideki gidişata ve kârsız geçen döneme karşın ihracatçılar bir yandan da istihdamı korumaya çalışıyor. Sektörde yetişmiş insan gücünün çok önemli olduğunu be­lirten ihracatçılar, her ne olursa ol­sun sonuna kadar dayanacakları­nı, işçi çıkarmamak için mücade­leye devam edeceklerini söylüyor.

Sektörde işçisinden işvereni­ne, teknisyeninden mühendisine kadar herkesin son derece moral­siz olduğunu belirten iş insanları, “Kimseye para yetmiyor, hiç kim­se mutlu değil. Çalışan kesimde daha önce görmediğimiz bir mut­suzluk hakim. Sektörde neredeyse kimse asgari ücrete çalışmıyor, İs­tanbul’daki asgari ücret 23 bin 500 lira, Anadolu’daki 21 bin 500 lira. Ancak bu maaşlar maalesef kim­seye yetmiyor.” diyor.

Piyasanın biraz olsun düzelmesi için bir faiz indirimine ihtiyaç ol­duğunun altını çizen ihracatçılar, Kasım veya Aralık gibi gelebilecek olası bir faiz indiriminin piyasaya umut ışığı olacağını söylüyor.

Dökümde hedef Almanya’yı geçerek birinci olmak

Uluslararası Demir-Çelik, Döküm, Demir Dışı Metalürji Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas (Ankiros) Fuarı, "Sürdürülebilir Metalurji ve Yenilikçi Teknolojiler" ana temasıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde 16. kez kapılarını açtı. Fuar bu yıl, 1137 katılımcı ile 70 bin metrekare fuar alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Hannover Messe Ankiros Fuarcılık AŞ tarafından iki yılda bir düzenlenen etkinlik, 415 yerli ve 695 yabancı firmayı ağırlıyor. 43 ülkeden katılımın olacağı fuar, metalürji sektörünün dev firmalarına ve en son teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

Fuara 20 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Ziyaretçi profili ağırlıklı olarak demir çelik üreticileri, kullanıcıları ve ticaretini yapanlar, dökümhaneler, demir dışı metal üreticileri, makina imalatı, savunma sanayisi, belediyeler, çimento, otomotiv, beyaz eşya, inşaat ve gemicilik sanayi sektörlerinden oluşuyor.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Başkanı Kadir Efe ise AR-GE'si, teknolojisi, yatırımlarıyla Türkiye'nin lokomotif sektörü olduklarını ifade etti. Efe, her zaman dış ticarette artı veren bir sektör olduklarını altını çizerek "Esasında ülkeye döviz kazanımı sağlayan bir sektörüz. Hedefimiz bahsedilen rakamlarında üstüne çıkarak, Almanya'yı da yakalayarak birinci olmak" dedi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Başkanı Fuat Tosyalı da yaşanan gerilemenin ardından bu yıl olumlu bir ivme yakalandığını dile getirdi. Tosyalı, tüm sıkıntılara rağmen sektörün 2023'te yüzde 10'un üzerinde artış sağlayarak üretim kapasitesini 60 milyon ton seviyesine çıkarma başarısını gösterdiğini belirterek sektörün 2024'te üretimini bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,9, ihracatını da yüzde 45,3 artırdığını ifade etti.