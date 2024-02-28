Kızıldeniz krizi, petrolde beklentileri yükseltti

Emre ERGÜL

Yemen’deki Husilerin İsrail’e karşı Hamas’a destek için Kızıldeniz’deki ticari gemileri hedef almasının faturası 4 ay sonra petrolden çıkıyor. Brent petrolün fiyatı önceki gün 82.14 dolara kadar yükseldi, günü 81.67 dolar seviyesinde tamamladı. Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimin diğer bölgelere de sıçrayacağı endişesi fiyatların yukarı yönlü hareketlerini desteklerken; bazı uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 82.01 ile 82.14 dolar aralığının direnç, 81.52 ile 81.39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğine dikkat çekti.

İsrail, Hamas saldırıları sonrası 7 Ekim 2023’te Gazze Savaşı’nı başlattı; Husiler de Hamas’a destek için 31 Ekim 2023’te Asya-Avrupa arası mal taiıyan ticari gemileri Kızıldeniz’den geçerken hedef almaya başladı. Nakliye gemileri rotalarını Ümit Burnu’na kırmak zorunda kalınca, güzergahın 6 bin 500 kilometre ve 14 gün uzaması navlun fiyatlarını yükseltti. Kızıldeniz krizinden kaynaklanan deniz ticaretindeki aksamalar nedeniyle karadaki stokların beklenenden hızlı bir şekilde azalması, Goldman Sachs’ın da Brent petrol tahminlerini yenilemesine neden oldu.

Brent petrolün yaz fiyatını daha önce “85 dolar” diye öngören ABD’li yatırım bankası, bu tahminini 2 dolar artırdı. “87 dolar”lık yeni bir öngörüde bulunan Goldman Sachs, şu notu aktardı: “Güzergahların Kızıldeniz’den uzaklara yönlendirilmesiyle denizlerdeki stoklar arttı. OECD’nin karadaki stokları da beklenenden daha hızlı düştü.”

Ancak bankaya göre, Brent petrolde varil başı fiyat 2025’in başında 80 dolar civarında olacak ve uzun bir süre boyunca 70 doların altına düşmeyecek: “OPEC+ ittifakının mart ayı başlarında ilk çeyrekteki kesintileri ikinci çeyreğe kaydırmaya karar vermesini ve bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren arz kesintilerini de kademeli olarak gevşetmesini bekliyoruz.” Fiyat tahminlerini yenileyen bir diğer banka da Deutsche Bank oldu. Son notta "Yılın ilk yarısı için neredeyse dengeli bir piyasada OPEC+ disiplininin devam etmesini ve ikinci yarıda ise mevsimsel güç bekliyoruz" diye yazan banka analistlerine göre, bu durum Brent petrol fiyatını 2024 sonuna kadar 88 dolara çıkaracağını açıkladı.

Husiler, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan sualtı kablolarını vurdu

Suudi Arabistan ile Cibuti arasındaki 4 sualtı iletişim kablosunun, Husilerin saldırıları sonucunda son aylarda hizmet dışı kaldığı öne sürüldü. AAE1, Seacom, EIG ve TGN sistemlerine ait olduğu düşünülen 4 kablonun vurulması, Avrupa ile Asya arasındaki iletişimde ciddi bir kesinti olabileceğine işaret ediyor. Zararın çoğunun Körfez ülkeleri ve Hindistan tarafından karşılanacağı iddia edildi.