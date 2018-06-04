Kuru üzüm fiyatı bir yılda yüzde 60 arttı

04 Haziran 2018

Toptancı piyasalarda yıllık bazda fiyatı en çok artan ürün kuru üzüm, aylık bazda ise kurşunda oldu.



Toptancı piyasalarda işlem gören yirmi temel ürünün toptan fiyatlarıyla hazırlanıp yayınlanmakta olan DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi'ne göre son 12 aylık dönemde yıllık bazda 20 üründe de fiyat artışı görüldü.

En yüksek fiyat artışı yüzde 60.4 ile kuru üzümde gerçekleşti. 2017-2018 Mayıs döneminde fiyat artışında kuru üzümden sonra ikinci sırada yüzde 55.6 ile putrel, üçüncü sırada ise yüzde 54.2 artışla çinko yer aldı.

Arz-talep dengesizliği ile döviz kurundaki hareketliliğin fiyatlarda dalgalanmaya neden olduğu son 12 aylık dönemde endeks kapsamına giren diğer ürünlerde ise; Kurşunda yüzde 46.8, bakırda yüzde 44.9, kalayda yüzde 35, şekerde yüzde 32.1, mazotta yüzde 26.4, pirinçte yüzde 19.9, buğdayda yüzde 19.2, fındıkta yüzde 15.9, kauçukta yüzde 15.3, pikdemirde yüzde 15, kuru fasulyede yüzde 7.3, tenekede yüzde 5.8, çimentoda yüzde 4.2, kerestede yüzde 4, pamukta yüzde 3.5, sığır etinde yüzde 3.3, pamuk ipliğinde binde 5 artışı gerçekleşti.

Kurşun bir ayda yüzde 24.6 zamlandı

Dünya borsalarında yaşanan arz-talep dengesizliği ve döviz kurundaki yukarı yöndeki hareketlilik ürün fiyatlarında da dalgalanmalara neden oldu. Döviz kurundaki ani iniş çıkışların toptancı piyasada da kendini hissettirdi. 20 üründe 18'inin fiyatı artarken 2'sinin ise geriledi. DÜNYA Emtia Fiyat Endeksi'ne göre geçen ay en çok kurşun fiyatı arttı. Endeks'e göre geçen ay kurşundan sonra fiyat artışında 2. sırada bakır, 3. sırada da çinko yer alırken fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti; Kurşunda yüzde 24.6, bakırda, yüzde 18.9, çinkoda yüzde 15.4, kalayda yüzde yüzde 14.4, kuru üzümde yüzde 13, kauçukta yüzde 11.5, pirinçte yüzde 9.3, putrelde yüzde 5.7, pamukta yüzde 4.3, fındıkta yüzde 3.2, pikdemirde yüzde 2.3, kuru fasulyede 1.2, tenekede binde 6, pamuk ipliğinde binde 2 fiyat artışı gerçekleşti.

Mayıs 2018'de fiyatı düşen ürünler ise yüzde 6 ile sığır eti, binde 8 ile buğday oldu.