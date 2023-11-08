Londra Metal Borsası'nda enflasyon zammı

LME Group, 1 Ocak 2020'den bu yana temel alım satım ve takas ücretlerinde artışa gitmedi. Ancak bu tarihten beri İngiltere'de enflasyon 2023 öngörüsü dahil olmak üzere kümülatif yüzde 23 arttı.

Bu kapsamda LME Group, her kategorideki alım satım ve takas ücretlerini dikkate alarak bu fiyatlarda ortalama yüzde 13 artışa gitme kararı aldı.

Söz konusu artış 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.