OPEC üretim kısmayı düşünüyor

12 Kasım 2018

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), Suudi Arabistan dışındaki üyelerini de eş güdümlü bir üretim kısıntısına ikna etmek için çaba gösteriyor.

Halid el Falih dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Aramco petrol şirketinin alıcılarından Aralık ayında gelecek ham petrol siparişlerinin Kasım ayına kıyasla günlük 500,000 varil düşeceğini ve bunun mevsimsel bir talep azalmasından kaynaklandığını söyledi.

Suudi Arabistan kendi üretimini, Amerikan yaptırımları nedeniyle düşen İran arzını piyasada telafi etmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın ve diğer üreticilerin yaptığı baskıya rağmen, bu yıl ancak günlük bir milyon varil kadar yükseltmişti.

Ancak İran'ın petrol alıcılarına ABD tarafından tanınan rahatlatıcı istisna koşulları yeniden piyasada arz fazlası doğacağı kaygıları yarattı. Ham petrol fiyatları Cuma günü, Ekim ayındaki varil başına 85 dolar fiyattan, 70 dolara düştü.

Abu Dhabi'de OPEC üyeleri ve üye olmayan üreticiler arasında yapılan bir toplantıya katılan Falih, "Biz üretimi talebe cevap verecek kadar artırıyoruz" dedi.

"Size şu haberi verebilirim: Aralık siparişleri Kasım'dan 500,000 varil daha az Yani bu yılın sonunda kısmen yıl sonu düşüşü kısmen de bakım-onarımdan kaynaklanan bir azalma görüyoruz. Yani Aralık ayında piyasaya Kasım'dan daha az petrol vereceğiz."

İki kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan, üye olan ve olmayan ihracatçıların üretimi günlük 1 milyon varile kadar azaltması önerisini değerlendiriyor. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan petrol fiyatlarındaki düşüşü de telafi etmeye çalışıyor.

Rusya'nın petrol kısıntısına katılması 2017-2018 döneminde piyasanın dengelenmesinde çok büyük rol oynamıştı. Ancak Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, gelecek yıl arz fazlası olacağından emin olmadığını söyledi.

Kaynak: Reuters