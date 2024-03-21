Petrol ve gaz şirketleri, iklim hedefleriyle uyumsuz

Londra merkezli finansal düşünce kuruluşu Carbon Tracker'ın, borsada işlem gören en büyük 25 petrol ve gaz şirketinin Paris Anlaşması ile ne ölçüde uyumlu stratejileri olduğunu analiz ettiği ve bu yıl ikincisini hazırladığı "Paris'le Uyumsuz 2" raporu yayımlandı.

Raporda, şirketlerin stratejileri; yatırım seçenekleri, son proje yaptırımları, üretim planları, emisyon hedefleri ve yönetici ücretleri olmak üzere 5 ana başlıkta incelendi. Yatırımcıların petrol ve gaz şirketlerinin Paris Anlaşması ile uyumlu olup olmadıklarına karar vermelerini sağlamak amacıyla bir değerlendirme karnesi olarak yayımlanan raporda, şirketler A-H aralığında notlarla derecelendirildi. A, Paris Anlaşması'nın hedefleriyle potansiyel uyumlu ve H anlaşma hedefleriyle uyumlu olmaktan en uzak şirketlere verildi.

Buna göre, söz konusu 25 şirketin neredeyse hepsi kısa vadede doğalgaz ve petrol üretimlerini artırmayı hedeflerken, Repsol, Equinor ve Shell, üretimlerinin yatay seyretmesini bekliyor ve bp ise üretiminde düşüş planlıyor. Bu kapsamda, bp D ile en yüksek dereceye sahip şirket olarak öne çıkıyor.

“Ne yazık ki hiçbiri uyumlu değil”

Raporun başyazarı Maeve O’Connor, "Ne yazık ki şirketler arasında belirgin farklılıklar olsa da şu anda hiçbirinin Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu olmadığını görüyoruz. Bu rapor, yatırımcıların ve paydaşların şirketleri sorumlu tutması için kanıt sunuyor" dedi.

İşte E-F-G ve H notu alan şirketler

ABD'li Chesapeake, Norveç merkezli Equinor, İspanyol Repsol, İtalyan Eni, Shell ve Fransız TotalEnergies E, ABD'li şirketler Chevron, EQT, Occidental, Southwestern, Coterra, EOG, ONRL, Devon, Kanada merkezli Cenovus ve Suncor, Çin merkezli PetroChina, CNOOC ve Sinopec F derecesinde bulunuyor. ABD'li ExxonMobil ve Pioneer, Brezilya merkezli Petrobras ve Saudi Aramco G ve yine ABD'li ConocoPhilips H derecesiyle, Paris Anlaşması hedeflerine en uyumsuz stratejiyle hareket eden şirketler olarak öne çıkıyor.