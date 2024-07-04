Petrolde tahmin aralığı 30 dolar
Üç ciddi kuruluşun yaptığı petrol tahminleri akılları karıştırdı. Citi’ye göre, petrol fiyatları bu yılın sonlarında 70-80 dolar arasına, 2025’te de 60-70 dolar bandına inecek. Teksaslı petrol danışmanlık şirketi Lipow Oil Associates’e göre de Ortadoğu gerilimi petrol fiyatlarını fırlatacak, fiyat 90 dolar olacak. Goldman Sachs ise “82” tahminini değiştirmedi.
Emre ERGÜL
Emtia piyasalarında bugünlerde en çok tartışılan konu şu: 80 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları düşer mi, artar mı? Bu konu hakkında haftabaşında dünya basınına yansıyan üç farklı açıklama akılları karıştırdı. Dünyaca ünlü yatırım bankası Citi’ye göre, büyük düşüş yaşayacak. Amerikan bankası, bu yaz yaşanacak sıkı piyasanın ardından stokların artmasıyla 2025 yılına kadar fiyatların 60- 70 dolar arasına ineceğini öngörüyor.
Citi’nin küresel enerji stratejisti Eric Lee, Yahoo Finance’e verdiği röportajda, iki noktaya dikkat çekti: “Stok artışları nedeniyle petrol fiyatları bu yılın sonunda 70-80 dolar aralığına düşecek. 2025 yılında da 60-70 dolar arasına inecek. Küresel stoklar gelecek yıl çok artacak. Yaz boyunca [arzda] bir miktar daralma olacağını düşünüyoruz, bu nedenle fiyatların bir süre daha 80 dolar bandında kalacağını görüyoruz. Ancak yılın ikinci yarısından 2025'e baktığımızda piyasaların gerçekten çok daha ağırlaştığını görüyoruz.”
Citi analisti, küresel petrol talebindeki büyümenin de yavaşlayacağını dile getirdi: "Petrol talebi GSYİH'ye göre giderek daha yavaş bir oranda artabilir ve aslında bu 10 yılın sonundan önce zirveye çıkabilir.” Küresel taleple ilgili diğer görüşler de şöyle:
-Uluslararası Enerji Ajansı: “Küresel petrol talebi 2030'dan önce zirveye ulaşacak.”
-OPEC'in Genel Sekreteri Haitham Al Ghais: "Petrol talebinin zirve noktası ufukta görünmüyor. Özellikle tüketiciler için tehlikeli bir yorum ve yalnızca potansiyel olarak benzeri görülmemiş bir ölçekte enerji dalgalanmasına yol açacak."
-Goldman analistleri: "Bazı önde gelen tahminciler petrol talebinin 2030 yılına kadar zirveye ulaşacağını tahmin ederken, araştırmacılarımız petrol kullanımının 2034 yılına kadar artacağını öngörüyor."
-Asya-Pasifik Doğal Kaynaklar Eşbaşkanı Nikhil Bhandari: "Talebin zirvesine bir on yıl daha kaldığını düşünüyoruz ve daha da önemlisi, zirveye ulaşması gereken 10 yıldan sonra keskin bir düşüş yerine birkaç yıl daha sabit kalır."
İkinci açıklama ise Teksaslı petrol danışmanlık şirketi Lipow Oil Associates’in Başkanı Andy Lipow’dan geldi: “Ortadoğu’daki gerilimin artmasıyla petrolün varil başı fiyatı bu yıl 90 dolara yükselecek.” (Hatılatma: Bugünlerde Brent petrol 86, WTI’nin 82 dolar civarda işlem görüyor.)
Yahoo Finance’e konuşan Lipow, "Piyasadaki en büyük korku, Orta Doğu'da gördüğümüz en büyük jeopolitik gerilimdir” diye konuştu.
İsrail ile İran'ın desteklediği Lübnan'daki Hizbullah milisleri arasında artan gerilimler, sınır ötesi bir çatışmanın sonunda Tahran'ı daha doğrudan kapsayabileceği yönündeki endişeleri artırdı. (İran günde yaklaşık 3 milyon varil petrol üretiminden, yani dünya üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünden sorumlu.) Buradan yola çıkan Lipow da şunları söyledi: “Petrol piyasalarının endişesi bu, Basra Körfezi bölgesindeki arzın kesintiye uğramasına neden olabilir. Bundan yıl sonuna kadar artan talebin yanı sıra, Brent ham petrol fiyatlarının varil başına yaklaşık 90 dolara kadar çıkmasını bekliyoruz.”
Goldman Sachs ise gelecek yıl için hedefini değiştirmeyerek varil başına ortalama 82 dolar seviyesinde tuttu.