OPEC 2050'nin enerji haritası çizdi: Petrol talebi artmaya devam edecek

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yayımladığı Dünya Petrol Görünümü (WOO) 2026 raporuna göre, küresel enerji talebinin önümüzdeki çeyrek yüzyılda güçlü büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Kuruluş, dünya genelindeki enerji tüketiminin 2050 yılında günlük yaklaşık 383 milyon varil petrol eş değerine ulaşacağını ve bunun 2025 seviyelerine göre yaklaşık yüzde 23'lük artış anlamına geldiğini öngörüyor.

Raporda, nüfus artışı ile ekonomik büyümenin enerji talebindeki yükselişin temel belirleyicileri olmaya devam edeceği vurgulandı.

Nüfus ve ekonomi büyümeye devam edecek

OPEC'in tahminlerine göre dünya nüfusu 2050 yılına kadar 9,7 milyara yaklaşacak. Aynı dönemde küresel ekonominin satın alma gücü paritesine göre 359 trilyon dolara ulaşarak bugünkü seviyesinin iki katından fazla büyümesi bekleniyor.

Küresel enerji tüketiminin ise 2025 yılında günlük yaklaşık 312 milyon varil petrol eş değerinden, 2050 yılında 383 milyon varil petrol eş değerine yükselmesi öngörülüyor.

Petrol enerji karmasındaki liderliğini koruyacak

Rapora göre petrol, 2050 yılına kadar küresel enerji sistemindeki en büyük kaynak olmayı sürdürecek ve toplam enerji talebinin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayacak. Petrol ve doğal gazın birlikte enerji sepetindeki payının ise yüzde 54 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Elektrik üretiminde de dikkat çekici bir büyüme bekleniyor. Küresel elektrik üretiminin 2025'teki yaklaşık 32 bin teravatsaat seviyesinden 2050 yılında 59 bin 500 teravatsaate yükselerek yüzde 85'in üzerinde artacağı öngörülüyor. Bu artışın yaklaşık dörtte üçünün, başta Asya olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacağı belirtiliyor.

Petrol talebi 2050'de 124 milyon varili aşabilir

OPEC, küresel petrol talebinin yükselişini sürdürerek 2030 yılında günlük 113,3 milyon varile, 2050 yılında ise günlük 124,1 milyon varile çıkacağını tahmin ediyor. Böylece 2025 seviyelerine kıyasla günlük yaklaşık 19 milyon varillik ilave talep oluşacağı hesaplanıyor.

Talep artışının büyük bölümünün OECD üyesi olmayan ülkelerden gelmesi beklenirken, Hindistan, diğer Asya ülkeleri, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'nın büyümeye en fazla katkıyı sağlayacağı öngörülüyor.

Hindistan talep artışında başı çekecek

2025-2050 döneminde Hindistan'ın günlük 8,1 milyon varillik ek taleple petrol tüketimindeki büyümeye en büyük katkıyı yapacağı tahmin ediliyor.

Aynı süreçte diğer Asya ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika'da da güçlü talep artışları beklenirken, Çin'de petrol talebindeki büyümenin daha sınırlı kalacağı değerlendiriliyor.

Sektörel bazda ise kara taşımacılığı, petrokimya ve havacılık faaliyetlerinin petrol tüketimindeki yükselişin temel kaynakları arasında yer alacağı öngörülüyor.

OPEC+ ülkelerinin pazar payı artabilir

Arz tarafında, OPEC+ dışında kalan üreticilerin 2030 yılına kadar küresel sıvı yakıt arzındaki büyümenin yaklaşık yarısını karşılaması bekleniyor. Bu artışta Brezilya, Katar, ABD, Arjantin ve Kanada'nın ön plana çıkacağı belirtiliyor.

Buna karşın OPEC, ABD kaya petrolü üretiminin 2025 yılında günlük 9 milyon varilin biraz üzerinde zirveye ulaşmış olabileceğini ve sonraki dönemde büyümenin daha sınırlı seyredeceğini öngörüyor.

OPEC+ dışındaki üretimin 2030'lu yıllarda yatay bir görünüm sergilemesiyle birlikte, OPEC+ ülkelerinin küresel piyasadaki etkisinin artması bekleniyor. Grubun sıvı yakıt arzının 2025'teki günlük 50,6 milyon varilden 2050 yılında 64,5 milyon varile yükselmesi ve pazar payının yüzde 48'den yüzde 52'ye çıkması öngörülüyor.

17,7 trilyon dolarlık yatırım ihtiyacı

Rapora göre, öngörülen petrol talebinin karşılanabilmesi için 2026-2050 döneminde toplam 17,7 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerekiyor.

Bu tutarın 14,5 trilyon dolarının arama ve üretim faaliyetlerine, 1,9 trilyon dolarının rafineri yatırımlarına, 1,3 trilyon dolarının ise taşıma ve depolama altyapısına yönlendirilmesi bekleniyor.

Küresel petrol ticaretinin de 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 25 artışla günlük 69 milyon varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

Orta Doğu ihracatta gücünü artıracak

OPEC, Orta Doğu'nun dünyanın en büyük petrol ihracatçısı bölgesi konumunu daha da pekiştireceğini öngörüyor. Asya-Pasifik bölgesinin ise küresel ölçekte en büyük petrol ithalat merkezi olmayı sürdüreceği tahmin ediliyor.

Alternatif senaryolar farklı sonuçlara işaret ediyor

Raporda yer alan alternatif senaryolar, uzun vadeli enerji görünümüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Enerji teknolojilerinin daha hızlı gelişip yaygınlaştığı teknoloji odaklı senaryoda, küresel petrol talebinin 2035 sonrasında zirve yaparak 2050 yılında günlük 107 milyon varilin altına gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan gelişmekte olan ekonomilerde daha güçlü büyümenin gerçekleştiği eşitlikçi büyüme senaryosunda ise petrol talebinin 2050 yılında günlük 131 milyon varile ulaşacağı ve temel senaryonun yaklaşık 7 milyon varil üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.