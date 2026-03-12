Petrolde yeni senaryo! Goldman Sachs tahminlerini revize etti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında yaşanan kesintilerin beklenenden daha uzun sürebileceği değerlendirmesiyle petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.

Banka, yayımladığı değerlendirmede 2026 yılının dördüncü çeyreği için Brent petrol tahminini 66 dolardan 71 dolara, Batı Teksas (WTI) ham petrolü için öngörüsünü ise 62 dolardan 67 dolara yükseltti.

Savaş sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş

Analize göre, bölgede çatışmaların 28 Şubat'ta başlamasından bu yana petrol piyasalarında belirgin bir yükseliş yaşandı.

Bu süreçte Brent petrol fiyatı yüzde 36, WTI ham petrolü ise yaklaşık yüzde 39 değer kazandı.

Hürmüz Boğazı için yeni senaryo

Goldman Sachs analistleri, daha önce öngördükleri 10 günlük aksama senaryosunu revize ederek daha uzun süreli bir kesinti ihtimaline dikkat çekti.

Buna göre, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının 21 gün boyunca normal seviyelerin yaklaşık yüzde 10'u civarında kalabileceği, ardından ise yaklaşık 30 günlük kademeli bir toparlanma süreci yaşanabileceği değerlendirildi.

Banka, boğazdaki akışın düşük seviyelerde kalmaya devam etmesi durumunda günlük petrol fiyatlarının 2008'de görülen 147 dolarlık zirvenin üzerine çıkabileceği uyarısında da bulundu.

Baz senaryoda toparlanma beklentisi

Goldman Sachs'ın baz senaryosuna göre, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının 21 Mart itibarıyla yeniden artmaya başlaması bekleniyor. Bu senaryoda WTI petrol fiyatlarının haziran ayı başına kadar 70 doların biraz altına gerilemesi öngörülüyor.