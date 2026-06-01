Avrupa borsaları Orta Doğu’da artan gerilimle düşüşle kapandı

ABD ile İran arasında müzakerelerin durması ve kritik enerji yollarına yönelik tehditler satışları tetiklerken, petrol fiyatları sert yükseldi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,76 değer kaybederek 621,24 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,40 azalarak 25.003,04, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 49.775,16, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 değer kaybederek 10.338,95 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 8.146,59 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.36 itibarıyla yüzde 0,317 düşüşle 1,162 seviyesinden işlem gördü.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,40 azalarak 25.003,04 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 değer kaybederek 10.338,95 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 gerileyerek 8.146,59 puan olurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 düşüşle 49.775,16 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,97 kayıpla 18.184,90 puana çekildi.

Petrol fiyatları yükseldi

Piyasalardaki negatif seyir, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletme kararının ardından hız kazandı.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Tahran yönetiminin İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle ABD ile yürüttüğü dolaylı mesaj alışverişini durdurduğunu ve küresel petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nı "tamamen" bloke edeceğini duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından küresel petrol fiyatları yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı ve Brent petrolün varil fiyatı 97 dolar sınırını aştı.

Teknoloji sektörü pozitif ayrıştı

Genel satış baskısına rağmen, teknoloji sektörü hisseleri gelen büyük yatırım haberiyle pozitif ayrıştı.

Japon SoftBank Group’un, Fransa'da yapay zeka altyapısı oluşturmak amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde 45 milyar avro yatırım yapacağını açıklamasıyla Stoxx 600 Avrupa Teknoloji Endeksi yüzde 1,6 yükselerek Eylül 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Günün bir diğer önemli gelişmesi ise havacılık sektöründe yaşandı. İngiliz ucuz havayolu şirketi EasyJet, ABD'li yatırım firması Castlelake’in kendisini şirketi almayı planladığına yönelik spekülasyonların ardından günü yüzde 10,3 değer kazancıyla tamamladı. EasyJet, henüz resmi bir teklif almadıklarını ancak gelebilecek hamleleri değerlendireceklerini bildirdi.

Savunma hisselerinde kar realizasyonu

Alman savunma elektroniği şirketi Hensoldt, bu yıl müşterilerden gelen yüksek avans ödemeleri sayesinde nakit akışında daha iyi bir performans beklediğini açıklamasına rağmen borsadaki düşüşün önüne geçemedi. Şirketin hisseleri günü yaklaşık yüzde 6 kayıpla tamamladı.

Savunma sektörü genelinde yayılan satış dalgasıyla birlikte tank şanzımanı üreticisi Renk'in hisseleri yüzde 8 değer kaybetti. Almanya'nın önde gelen savunma şirketi Rheinmetall ise günü yüzde 6'nın üzerinde düşüşle kapatarak DAX endeksinin gün içindeki en büyük kaybedeni oldu.

Analistler, savunma sektöründeki bu sert geri çekilmeyi, mayıs ayındaki güçlü yükselişlerin ardından yatırımcıların jeopolitik risklerin arttığı bu süreçte kar realizasyonuna gitmesine bağlıyor.