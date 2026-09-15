Borsa güne düşüşle başladı: BIST 100'de satış baskısı sürüyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 düşüşle 14.219,98 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.235,83 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 15,86 puan ve yüzde 0,11 azalışla 14.219,98 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,41 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 2,22 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da gerilimin devam etmesi, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.