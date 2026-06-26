Borsa günü yükselişle tamamladı

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Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,84 ile metal ana sanayi, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,73 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da kalıcı barışın korunacağına yönelik iyimserlikler sürerken, teknoloji ve yapay zeka alanında artan maliyetlerin son kullanıcı talebini baskılayabileceğine ilişkin endişelerin risk algısını yükseltmesi fiyatlamaları baskılıyor.

Dünya genelinde enerji fiyatları kaynaklı öne çıkan enflasyon riskleri, yapay zeka ve teknoloji sektöründe artan çip talebinin maliyetleri yükseltmesiyle dijital alana yöneliyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, İSO imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), enflasyonun, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.