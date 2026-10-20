Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 yükselişle 11.473,82 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 11.430,14 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 43,68 puan ve yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 yükselirken holding endeksi ise yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 5,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı​​​​​​​ tedirginlikler risk iştahını törpülerken, bilanço sezonunda önemli şirketlerin finansal sonuçları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.