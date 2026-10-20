TÜİK eylül verilerini açıkladı: Üretici fiyatlarında enerji farkı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre YD-ÜFE, eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,82, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,69 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,82 olarak kaydedildi.

İmalat sektöründe yıllık artış yüzde 33'ü aştı

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık fiyat artışları farklılık gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yıllık yüzde 44,35 yükselirken, imalat sektöründeki artış yüzde 33,45 oldu.

Ana sanayi grupları incelendiğinde, yıllık bazda ara mallarında yüzde 32,87, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 28,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 29,82 ve sermaye mallarında yüzde 20,66 artış gerçekleşti.

Enerji fiyatlarında sert yükseliş

Eylül ayında en dikkat çekici artış enerji grubunda yaşandı. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 130,31 yükselerek diğer ana sanayi gruplarından ayrıştı.

Enerji grubundaki aylık fiyat artışı ise yüzde 15,45 olarak gerçekleşti.

Aylık artışta madencilik öne çıktı

Sanayinin iki ana sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,15, imalat sektöründe ise yüzde 2,81 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında aylık bazda ara malları yüzde 2,21, dayanıklı tüketim malları yüzde 0,35, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,55 ve sermaye malları yüzde 1,32 yükseldi.

Böylece eylül ayında yurt dışı üretici fiyatlarındaki artış sürerken, enerji grubu hem aylık hem de yıllık bazda en yüksek artışın yaşandığı grup oldu.