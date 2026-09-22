Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı: Yukarı adım kuralı uygulanacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylara yönelik yeni bir karar aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, 22 Eylül tarihli işlemlerden itibaren geçerli olmak üzere BIST 50 hisselerinde açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak. Uygulama, Borsa İstanbul tarafından yeni bir duyuru yapılana kadar devam edecek.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Açığa satışta fiyat kuralı nasıl uygulanacak?

Yukarı adım kuralı kapsamında açığa satış işlemi, açığa satışa konu payın en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak payın son gerçekleşen fiyatının bir önceki işlem fiyatından yüksek olması durumunda, açığa satış emri son gerçekleşen fiyat seviyesinden de verilebilecek.

Aynı gün kapatılan satışlar da açığa satış sayılacak

Borsa İstanbul, yatırımcıların sahip olmadıkları paylarda gün içinde gerçekleştirdikleri ve daha sonra aynı gün yaptıkları alımlarla kapattıkları satışların da açığa satış kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Bu nedenle yatırımcılar ve yatırım kuruluşlarının söz konusu işlemlere ilişkin emirlerini iletirken “açığa satış” seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

Borsa İstanbul, yatırımcı ve yatırım kuruluşlarının emirlerin doğru şekilde iletilmesi konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermesinin önem taşıdığını vurguladı.