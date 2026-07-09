Şa-Ra Enerji 6,23 milyar TL büyüklükle halka arz oluyor

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Şa-Ra Enerji, 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde 70 TL sabit fiyatla talep topluyor. Halka arzda toplam 89 milyon TL nominal pay satışa konu oluyor. Halka arz büyüklüğü 6,23 milyar TL seviyesinde hesaplanıyor. Şirketin Borsa İstanbul’daki işlem kodu SARAE olacak.

Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşiyor. Şirket, 44,5 milyon TL nominal payı sermaye artırımıyla çıkaracak. Ortaklar ayrıca 44,5 milyon TL nominal pay satacak. Şirketin çıkarılmış sermayesi halka arz öncesi 400 milyon TL, halka arz sonrası 444,5 milyon TL olacak.

Bireysel yatırımcı eşit dağıtım alacak

Şa-Ra Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım yöntemi kullanılacak. Talep toplama süreci sabit fiyatla yürütülecek.

Tahsisat yapısında yurt içi bireysel yatırımcılar yüzde 38 pay alacak. Yurt içi kurumsal yatırımcılar yüzde 25, yurt dışı kurumsal yatırımcılar yüzde 25 paya sahip olacak. Yüksek talepte bulunacak yatırımcılar için yüzde 10, grup çalışanları için yüzde 2 tahsisat ayrıldı.

Satan ortaklar tarafında Şadi Türk 35,6 milyon TL nominal pay, Hilkat Mor 8,9 milyon TL nominal pay satacak. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20,02 seviyesine ulaşacak. Şirket ve ortaklar için 1 yıl satmama taahhüdü bulunuyor. Fiyat istikrarı işlemi ise planlanmıyor.

Fonun yarısı işletme sermayesine gidecek

Şa-Ra Enerji, halka arzdan sağlayacağı fonun yüzde 55’ini işletme sermayesi finansmanında kullanacak. Şirket fonun yüzde 30’unu finansal borç ödemesine ayıracak. Yatırım harcamalarının fondan alacağı pay yüzde 15 olacak.

Fon kullanım dağılımı, halka arz sonrası bilanço ve operasyonel nakit döngüsünün güçlendirilmesini öne çıkarıyor. İşletme sermayesine ayrılan yüksek pay, üretim ve proje bazlı faaliyetlerde hammadde, stok, tahsilat ve sipariş finansmanı ihtiyacını gösteriyor.

Finansal borç ödemesine ayrılan yüzde 30’luk kaynak, faiz yükü ve borçluluk görünümü açısından takip edilecek. Yatırım harcamaları için ayrılan yüzde 15’lik bölüm ise kapasite, verimlilik ve üretim altyapısı başlıklarıyla ilişkili olacak.

Şirket enerji altyapısı ve imalatta faaliyet gösteriyor

Şa-Ra Enerji, 1985 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket, yurt içi ve yurt dışında enerji iletim ve dağıtım tesisleri, enerji iletim hatları, şalt ve trafo merkezleri, şehir şebekeleri, imalat, taahhüt, montaj, mühendislik ve danışmanlık alanlarında faaliyet gösteriyor.

Şirket; enerji nakil hattı kafesleri, trafo merkezi çelik konstrüksiyonları, güneş enerji sistemleri çelik mesnetleri, bağlantı parçaları, cıvata, somun, rondela, pul, çelik direk, boru direk, galvaniz ve izolatör ürünlerinde imalat ve mühendislik faaliyetleri yürütüyor.

Üretim yapısı Adana yerleşkesindeki dokuz ana üretim tesisine dayanıyor. Enerji nakil hattı direği ve çelik konstrüksiyon fabrikaları, 800 kV’a kadar enerji nakil hattı direkleri ile trafo merkezi çelik konstrüksiyonları üretebiliyor.

Gelirler 2025’te geriledi, ilk çeyrekte toparlandı

Şa-Ra Enerji’nin hasılatı 2023’te 12,99 milyar TL, 2024’te 14,32 milyar TL oldu. Hasılat 2025’te 7,05 milyar TL’ye geriledi. Şirket 2026’nın ilk çeyreğinde 3,39 milyar TL hasılat elde etti.

Net dönem karı 2023’te 1,91 milyar TL, 2024’te 1,81 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Kar 2025’te 363,1 milyon TL’ye indi. Şirket 2026’nın ilk çeyreğinde 370,1 milyon TL net kar yazdı.

Bilanço tarafında toplam varlıklar 31 Mart 2026 itibarıyla 18,70 milyar TL oldu. Aynı dönemde özkaynaklar 7,01 milyar TL seviyesinde yer aldı. Kısa vadeli yükümlülükler 9,41 milyar TL, uzun vadeli yükümlülükler 2,29 milyar TL olarak kaydedildi.

Fiyat tespitinde yüzde 20 iskonto kullanıldı

Fiyat tespit çalışmasında gelir yaklaşımı ve pazar yaklaşımı kullanıldı. Değerleme çalışması, hesaplanan özsermaye değerine yüzde 20 halka arz iskontosu uyguladı. İskonto sonrası 70 TL halka arz fiyatı belirlendi.

Değerleme varsayımlarında 2026 yılı baz yıl kabul edildi. Projeksiyon dönemi 2026-2036 yıllarını kapsadı. Raporda 2026 için ortalama USD/TL kuru 47,31, 2033 için 101,10 olarak öngörüldü.

Borçlanma maliyeti, 31 Mart 2026 finansal tablolarındaki kredilerin ağırlıklı ortalaması olan yüzde 31,8 üzerinden hesaplandı. Türkiye 10 yıllık TL cinsi tahvil getirisi yaklaşık yüzde 30,8 seviyesinde dikkate alındı.