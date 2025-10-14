Gümüş, 52,5 doları aşarak tüm zamanların zirvesine çıktı

Küresel emtia piyasalarında gümüş fiyatları 45 yıl aradan sonra yeni bir rekora imza attı.

Londra spot piyasasında ons gümüş fiyatı, 1980’deki rekor seviyesini geride bırakarak yüzde 0,4 yükselişle 52,58 dolar seviyesine ulaştı.

Gümüş, 1970’ler ve 1980’lerdeki hızlı emtia yükselişlerinden sonra uzun süre rekor seviyelerine ulaşamayan az sayıda kıymetli metal arasında yer alıyordu. Ancak son dönemde artan yatırım talebi, endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi ve ABD faiz indirimi beklentileri fiyatları yukarı taşıdı.

Londra Külçe Altın Piyasası Birliği’nin (LBMA) verilerine göre gümüş, 1993’ten bu yana günlük spot fiyatlarda yeni bir zirveye ulaşırken, 1980 rekorunu da geride bıraktı.

53 dolar sınırı test edildi

Günün erken saatlerinde ons gümüş fiyatı 52,22 dolar ile 53,75 dolar arasında dalgalandı. Saat 07.30 itibarıyla 53,20 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye piyasalarında da gram gümüş fiyatı rekor seviyelere yaklaştı. Gram gümüş 70,57 liradan güne başlarken, gün içinde 72,06 lirayı test etti ve şu sıralar 71,39 liradan alıcı buluyor.