10 maddede piyasalar neyi izliyor?

10 Ocak 2019

ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik iyimserliğin kaybolması ve mali disipline yönelik endişeler TL'yi baskı altında bırakırken, haftaya 5.3350 seviyesinden başlayan dolar/TL dün 5.5460'a kadar çıkarak gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasalarda iyimserliği destekleyen Fed tutanaklarının ardından kur yeni güne 5.50'nin altında başladı. Dolar/TL saat 09:45'de yüzde 0,20 gerilemeyle 5.4780 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yatay seyirde 6.3415'de yer aldı.

Yatırımcıların izlediği gelişmeler şöyle:

1- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye'den çekilme için YPG/PYD unsurlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğine yönelik açıklaması, çekilme sürecine yönelik iyimserliğin kaybolmasına neden oldu.

2- Peşi sıra açıklanan yapılandırmalar ve teşvikler sonucunda mali disiplinden taviz verilip verilmeyeceğine ilişkin belirsizlikler izleniyor. Ayrıca, TCMB'nin 16 Ocak'taki PPK toplantısı yaklaştıkça yatırımcının tedirginliği artıyor. Faiz indirim beklentisi güçsüz.

3- Çin Ticaret Bakanlığı, ticaret görüşmelerinin tarafların kaygılarının giderilmesi için temel oluşturmaya yardımcı olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Pekin'deki görüşmelere ilişkin çok az somut detay bulunuyor. Görüşmeler bakanlar düzeyinde olmadığı için ticaret savaşına son verecek bir anlaşma yapılması beklenmiyor.

4- İngiliz parlamentosunda, Brexit anlaşmasının milletvekilleri tarafından reddedilmesi halinde hükümetin 3 gün içinde "B planını" parlamentoya getirmesini öngören teklif kabul edildi. Siyasi gözlemcilere göre, parlamento, bu kararla hükümetin Brexit sürecindeki hareket özgürlüğünü önemli ölçüde daralttı. İngiliz parlamentosu, dün yapılan bir oylamada da hükümetin anlaşmasız Brexit için yapacağı harcalamalara öncelikle milletvekillerinin onayı alma zorunluluğu getirerek, hükümetin bu yöndeki hareket alanını daraltmıştı.

5- Fed'in 18-19 Aralık tarihlerinde yaptığı toplantının tutanakları, birçok politika yapıcının Fed'in bu yıl faiz oranlarını sabit tutmasını istediğini ortaya koydu.

6- Tutanaklar, birçok politika yapıcının ilerideki faiz artışlarında sabırlı olabileceklerini belirtirken, birkaçının da faiz artışını desteklemediğini göstermesinin ardından riskli varlıklar kazanımlarını artırdı.

7- Dolar, Fed'in bu yıl para politikasını sıkılaştırma döngüsünü durduracağına dair artan beklentilerle euro ve yen gibi başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti.

8- Birçok işlemci, Fed'in 2019'da faiz oranlarını yükseltmeyeceği ve önümüzdeki aylarda dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki olası ticaret anlaşması beklentileriyle, piyasa algısının orta vadede olumlu kalmaya devam etmesini bekliyor.

9- Dolar endeksi dün yüzde 0.7 geriledikten sonra bugün 95.17 ile yatay seyrediyor. Endeks, işlemcilerin ABD'de faiz oranlarının 2019'da yatay kalacağını öngörmeleriyle son beş günün dördünde geriledi.

10- Petrol fiyatları ABD'de petrol arzının artması ve dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi konumundaki ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine temkinli bir tepkinin verilmesiyle yaklaşık yüzde 1 geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.9 düşüşle 60.86 dolara geldi.