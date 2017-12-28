2018 dünyada halka arzların yılı olacak

28 Aralık 2017

2017, global borsalarda rekorların kırıldığı, halka arzlarda hızlı artışların görüldüğü, yatırım fonlarının hisse senetlerine yöneldiği bir yıl oldu.

Ak Yatırım'ın raporuna göre tamamlamak üzere olduğumuz bu yıl, halka arzlar 2016'ya göre yüzde 44 arttı ve 1700 şirket halka açıldı. Ancak halka arzlar, hem sayı hem de büyüklük olarak geçen yıla kıyasla artış gösterse de, ABD ve Avrupa'da 1995-2015 arz ortalamasının altında kaldı.

Yılın hayal kırıklıkları: Snapchat ve BlueApron

Borsalar, halka arz büyüklüğü ile sıralandığında ilk dörtte New York, Shangai, Nasdaq ve Hong Kong borsaları yer aldı.

Snapchat ve BlueApron yılın hayal kırıklıkları olurken, sigorta şirketleri ve Asya'da arz olan teknoloji firmaları yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Halka arzlarda; Hindistan'da sigorta firmaları, Çin'de ise hizmet sektörü öne çıktı.

Tarihin en büyük halka arzı bekleniyor

2018, global hisse senetlerinde yükselişin devamı beklentisi dikkate alındığında halka arz miktarlarında rekorların görüleceği bir yıl olabilir.

2018 yılında teknoloji firmaları DropBox, Ancestry.com, Uber'in rakibi Lyft, Pinterest ve Spotify ABD'de halka arz olabilir. Çin'in Netflix'i olarak anılan "iQiyi" de ABD'de halka arz planı yapıyor.

Tarihin en büyük hakla arzı olması beklenen Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun ise New York, Londra, Tokyo ve Hong Kong'da işlem görmesi bekleniyor.