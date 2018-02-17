"2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" sahiplerini buldu

17 Şubat 2018

Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen “2018 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri”, GFC Media Group’un ev sahipliğinde bu yıl dördüncü kez verildi. Shangri-La Otel’de düzenlenen, Türkiye’nin önde gelen bankacılarını ve şirketlerini bir araya getiren ödül törenine toplam 200 yönetici, kurumsal müşterileriyle katıldı.

Töreni düzenleyen GFC Media Group’un Türkiye Kıdemli Satış Müdürü Elvan Cosgun, "2017'de sektör önemli başarılar elde etti. Bu ödüller Türk bankacılık sektörünün gücünü ve canlılığını yansıtması ve olağanüstü başarılarının takdir edilmesi açısından önemli bir fırsat" dedi.

Büyük ödül Rönesans Sağlık Yatırım’ın oldu

Düzenlenen törende, Rönesans Sağlık Yatırım “Yılın Proje Finansmanı Anlaşması” kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Şirket bu ödüle, 288 milyon Euro tutarındaki Türkiye'de yapılan ilk proje bonosu ihracıyla, çift-dilim Kamu Özel İşbirliği Projesi bono finansmanı sunduğu Elazığ PPP Projesi ile layık görüldü.

Gecede İş Bankası, yerel sermaye piyasalarında ilk Basel III uyumlu 2. seviye Yurtiçi Değişken Faizli İhracıyla “Yılın Finans Kurumu Anlaşması” kategorisinde ödül aldı. 1 milyar TL Basel III uyumlu 2. seviye İç Borçlanma Bonosu ile Türkiye iç piyasalarında 2. seviye Basel III uyumlu enstrüman ihraç eden üçüncü kredi kuruluşu haline gelen Halkbank da “Yılın Yerel Bono Anlaşması” ödülünü kazandı.

Turkcell ve Coca-Cola da geceden ödülle döndü

Turkcell'in Türkiye'de ilk banka dışı teminat olarak (ABS) ihraç ettiği 100 milyon TL tutarındaki “Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı” ise şirkete “Yılın Yapılandırılmış Finansman Anlaşması” ödülünü kazandırdı. “Yılın Uluslararası Bono Anlaşması” kategorisinde verilen ödül de, 500 milyon dolar tutarında üst düzey teminatsız tahvil ihracı gerçekleştiren Coca-Cola İçecek’in oldu.