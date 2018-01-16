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2018'de 10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma bekleniyor

EY Türkiye, 2018'de Türkiye'de satın alma ve birleşme işlemlerinin 10 milyar doları bulacağı tahmininde bulundu.

2018'de 10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma bekleniyor
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EY Türkiye, Türkiye'de 2018'de 10 milyar dolarlık satın alma ve birleşme (M&A) işlemi gerçekleşeceğini tahmin ettiğini duyurdu.

EY Türkiye'nin Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2017 Raporu’nda şu ifadeler yer aldı:

- Türkiye'de 2017'de değeri açıklanan 127 birleşme satın alma işlemi gerçekleşirken toplam 7.4 milyar dolar işlem hacmi yaratıldı. 

- Türkiye'de 2017'de birleşme ve satın alma hacmi değeri açıklanmayanlarla birlikte 10 milyar dolar oldu.

- 2018 yılının işlem hacmi ve yoğunluğu açısından 2017'ye benzer olarak ve yine Türkiye potansiyelinin altında seyretmesi bekleniyor.

- 2018'in ekonomik seyir ve bölgesel gelişmelerin yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz.

- Kurların yüksek seyretmesi özellikle döviz cinsi borcu olan şirketler için bir risk.

Kaynak: Reuters

Türkiye EY

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