2018'de 10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma bekleniyor

16 Ocak 2018

EY Türkiye, Türkiye'de 2018'de 10 milyar dolarlık satın alma ve birleşme (M&A) işlemi gerçekleşeceğini tahmin ettiğini duyurdu.

EY Türkiye'nin Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2017 Raporu’nda şu ifadeler yer aldı:

- Türkiye'de 2017'de değeri açıklanan 127 birleşme satın alma işlemi gerçekleşirken toplam 7.4 milyar dolar işlem hacmi yaratıldı.

- Türkiye'de 2017'de birleşme ve satın alma hacmi değeri açıklanmayanlarla birlikte 10 milyar dolar oldu.

- 2018 yılının işlem hacmi ve yoğunluğu açısından 2017'ye benzer olarak ve yine Türkiye potansiyelinin altında seyretmesi bekleniyor.

- 2018'in ekonomik seyir ve bölgesel gelişmelerin yatırım ortamı üzerinde belirleyici olacağını düşünüyoruz.

- Kurların yüksek seyretmesi özellikle döviz cinsi borcu olan şirketler için bir risk.

Kaynak: Reuters