2018'de uygulanacak maksimum emir değerleri belirlendi

28 Aralık 2017

Borsa İstanbul, 2018 yılının ilk yarısında pay bazında uygulanacak olan maksimum emir değerlerini belirledi.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Borsamız Pay Piyasası’nda işlem görmekte olan sıralara gönderilen limit, piyasa, piyasadan limite, dengeleyici, kısmi görünme koşullu emirlerde ve kotasyonlarda, maksimum emir değeri sınırı (maksimum TL kuralı) uygulanmaktadır. Bu kurala göre bir sıraya bir seferde yollanan emrin veya kotasyonun TL değeri belirlenen sınırı geçememektedir.

Pay piyasası genelinde emirlerde ve kotasyonlarda uygulanan maksimum emir değeri sınırı, payların işlem hacmi, piyasa değeri gibi likidite durumunu ifade eden göstergeler kullanılarak farklılaştırılmaktadır.

Buna göre yapılan gruplamada tüm paylar temelde günlük ortalama işlem hacmi ve piyasa değeri ile yapılan sıralamaya dayanarak 6 farklı gruba ayrılmış ve her grup için farklı bir maksimum emir değeri belirlenmiştir.

Grup 1: Maksimum emir değeri 4 milyon TL.

Grup 2: Maksimum emir değeri 3 milyon TL.

Grup 3: Maksimum emir değeri 2 milyon TL.

Grup 4: Maksimum emir değeri 1 milyon TL.

Grup 5: Maksimum emir değeri 0,5 milyon TL.

Grup 6: Maksimum emir değeri 0,1 milyon TL.

İşlem gören tüm paylar 6 ayda bir, son 6 aylık verilerle yeniden değerlendirilerek, her pay için belirlenen maksimum emir değeri sınırı en az iki gün önceden duyurularak ocak ve temmuz aylarında yürürlüğe girmek üzere güncellenir.

Borsamız pay piyasasında yeni işlem görmeye başlayacak olan bir pay sırasının maksimum emir değeri, pay piyasası bölümü tarafından resen belirlenir.

Varant ve sertifikalar için maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak uygulanır.

Tüm borsa yatırım fonları (.F) için maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak uygulanır.

Temerrüt ve resmi müzayede sıraları için maksimum emir değeri 1 milyon TL, birincil piyasada (.BE ve .HE sıralarında) 100.000 TL olmakla beraber pay piyasası bölümü tarafından satışı/alışı talep edilen miktara göre farklı belirlenebilir.

Yeni pay alma hakkı kuponlarının (.R) maksimum emir değeri ilgili pay sırasının maksimum emir değeri ile aynıdır.

Orta nokta emirlerinin, ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) emirlerinin ve özel işlem bildiriminin sınırlarında bu kurala bağlı bir değişiklik yapılmamıştır"