2022'de kayıp 23 trilyon dolar

2022 yılı birçok yatırımcı için kasvetli bir yıl oldu. Tahminlere göre küresel yatırımcılar 2022 yılında şu ana kadar konut ve finansal varlıklarda 23 trilyon dolar servet kaybetti. Bu rakam küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 22'sine denk geliyor ve 2008 finansal krizinde yaşanan 18 trilyon dolarlık kaybı rahatsız edici bir şekilde aşıyor.

Financial Times köşe yazarı Michael Howell “Parasal gevşeme geri mi geliyor?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Howell, “Fed tahvil alım programını azaltırken, başka yollarla teşvik sağlamaya devam ediyor” iddiasında.

ÖRTÜLÜ "QE" GELEBİLİR

Howell yazısında, “Umarım önümüzdeki yıl varlıklar için o kadar kötü geçmez çünkü küresel likidite döngüsü dibe vuruyor. Merkez bankalarının piyasaları desteklemek için uyguladıkları niceliksel gevşeme programlarının, finans sektörünün kolay likiditeye çok bağımlı hale gelmesi nedeniyle hızlı bir şekilde tersine çevrilmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Niceliksel sıkılaştırma eylemi, daha fazla parasal gevşeme (QE) talep eden sistemik riskler yaratmaktadır.” dedi.

Michael Howell yazısını şöyle devam etti: Hızlı hareket eden, küresel likidite havuzunu, finansal piyasalarda değişen nakit ve kredi hacmini izliyoruz. Şu anda yaklaşık 170 milyar dolar olan bu havuzun gelgitlerinin etkisini, Covid-19 salgını parasal genişlemeyle piyasaları desteklemeye yönelik merkez bankası teşvik paketlerinde görülebilir. Ancak politika yapıcılar 2022'nin başlarında frene basıp 10 trilyon dolara yakın likidite düşüşünü tetikler tetiklemez varlık piyasaları çöktü.

Görünen o ki deneyimler parasal genişlemenin pratikte teoride olduğundan daha zor olduğunu ortaya koyuyor. Örtülü parasal genişleme önümüzdeki yıl geri gelebilir ve zor geçecek gibi görünen bu 2023’ü biraz daha iyi hissettirebilir.