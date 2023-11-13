30 firmanın 21 milyon 98 bin TL hibe almasını sağladı

Ancak bunlardan yararlanmak için evrakların mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması ve uygulama süreçlerinin takibi önem taşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz Temmuz ayında sonlanan Ustalık Telafi Programı kapsamında sunduğu danışmanlık hizmetiyle 30 firmanın toplam 21 milyon 98 bin TL hibe almasını sağlayan insan kaynakları platformu Kolay İK, şimdi de Bakanlığın Çıraklık Eğitim Programı için danışmanlık hizmeti veriyor.

Kolay İK'nın, çözüm ortakları arasında yer alan Neprotech iş birliğiyle sunduğu danışmanlık çerçevesinde, şirketin hibeden yararlanıp yararlanamayacağı, potansiyel hibe tutarı, dokümantasyon ve kayıt işlemleri, uzman bir ekip tarafından tamamen ücretsiz olarak takip ediliyor.

Uygunluk kontrol ediliyor

Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Çıraklık Eğitim Programı’nda da 2 çalışanı olan bir şirket toplam 668 bin 482 TL, 50 çalışanı olan bir şirket ise toplam 16 milyon 712 bin TL’ye varan hibeden yararlanabilir. Bu süreci yönetmemiz için bize başvuran şirket, programa katılmaya hak kazanırsa hibe üzerinden pay alıyoruz ancak katılmaya uygun değilse hiçbir ücret talep etmiyoruz” dedi. MEB'in Çıraklık eğitim programına 18-22 yaş aralığında çalışanları olan şirketler başvurabilir.