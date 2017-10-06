4 ülkeden çelik ithalatında anti-damping vergisi
AB, Brezilya, İran, Rusya ve Ukrayna'dan çelik ithalatına anti-damping vergileri getirdi.
Avrupa Birliği (AB), Brezilya, İran, Rusya ve Ukrayna'dan sıcak haddelenmiş çelik ithalatına anti-damping vergileri uygulanmasına karar verdi.
AB resmi gazetesinde bugün yayınlanan karar göre 4 ülkeden yapılacak ithalatta yarından itibaren ton başına 17,6-96,5 euro aralığında anti-damping vergisi alınacak.
AB Komisyonu daha önce sıcak haddelenmiş çelik ithalatı için 472,27 euro/ton minimum fiyat uygulanmasını önermiş, ancak üye ülkelerin desteğini alamamıştı.