ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C
  • Finans
  • 4 ülkeden çelik ithalatında anti-damping vergisi

4 ülkeden çelik ithalatında anti-damping vergisi

AB, Brezilya, İran, Rusya ve Ukrayna'dan çelik ithalatına anti-damping vergileri getirdi.

4 ülkeden çelik ithalatında anti-damping vergisi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Avrupa Birliği (AB), Brezilya, İran, Rusya ve Ukrayna'dan sıcak haddelenmiş çelik ithalatına anti-damping vergileri uygulanmasına karar verdi.

AB resmi gazetesinde bugün yayınlanan karar göre 4 ülkeden yapılacak ithalatta yarından itibaren ton başına 17,6-96,5 euro aralığında anti-damping vergisi alınacak.

AB Komisyonu daha önce sıcak haddelenmiş çelik ithalatı için 472,27 euro/ton minimum fiyat uygulanmasını önermiş, ancak üye ülkelerin desteğini alamamıştı.

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.