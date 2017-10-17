17 Ekim 2017

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında şimdiye kadar yapılan işlem miktarını açıkladı.

Şimşek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor" dedi.

Başvuruların oldukça iyi gittiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: "Sistemle beraber altın sahibi, altınını Hazinenin güvencesine veriyor. Böylelikle çalınma veya kaybolma riskinden kurutuluyor. Burada aslında Hazinenin borç ihtiyacı yok. Ülkemizin tasarrufları düşük. Altınlar yastık altında bekliyor. Tasarrufları ekonomiye kazandırmak lazım. Çünkü şu an atıl bir kaynak. Tahminen şu an ülkemizde 100 milyar dolar yastık altında altın var. Bu çok büyük bir kaynak."

Sisteme katılanların hem kendileri hem de ülke için doğru bir şey yaptığını aktaran Şimşek, "Altın yine sizin. İstediğiniz zaman gelip altınınızı alabilirsiniz, 6 ayda bir de getirisi hesabınıza yatırılacak. Atıl duran altınınız kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak dışarıdan borç almak yerine bu sistemle Hazine olarak maliyete katlanarak kendi kaynaklarının kullanılabileceğine işaret eden Şimşek, sistem sayesinde yatırımcıların da tahvilde yüzde 2,40 getiri elde edebileceğini, kira getirisinde ise yatırımın yapıldığı yere göre getirinin değişkenlik göstereceğini anlattı.

"Yastık altında 2 bin 200 ton altın var"

Mehmet Şimşek, bu alandaki çalışmaların peyder peyder devam edeceğine işaret ederek, "Bu bir başlangıç. Farkındalık oluşması lazım. Vatandaşın kendini güvence altına almak için yaptığı bu yatırımın atıl durmaması lazım. Güvence anlamında en ufak bir endişe olmasın. Yastık altında 2 bin 200 ton altın olduğunu tahmin ediyoruz. O yüzden daha kat edecek çok yolumuz var." şeklinde konuştu.

Altın tahvili ihracında merak edilenler

Kaynak: AA