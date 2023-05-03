AB, tarım ürünlerinin ticaretinde 33,5 milyar avro fazla verdi

Avrupa Birliği, (AB) geçen yıl tarım ürünlerinde 33,5 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2022 yılı tarımsal ürün ticaretine ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl AB üyesi 27 ülkenin toplam tarımsal ürün ticareti, bir önceki yıla kıyasla 77,5 milyar avro artarak 424,7 milyar avroyu buldu.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri 229,1 milyar avroluk tarımsal ürünü ihraç, 195,6 milyar avroluk ürünü de ithal etti. Böylece AB, 2022'de tarımsal ürün ticaretinde 33,5 milyar avroluk fazla verdi.

En fazla satışı İngiltere'ye gerçekleştirdi

AB, en fazla tarımsal ürün satışını İngiltere'ye gerçekleştirdi. AB'nin toplam tarımsal ürün ihracatının yüzde 21'i İngiltere, yüzde 13'ü ABD, yüzde 7'si Çin, yüzde 5'i İsviçre ve yüzde 4'ü de Japonya ile yapıldı.

Birliğin tarımsal ürün ithalatında ilk sırayı yüzde 10 ile Brezilya aldı. Brezilya'yı, yüzde 8 ile İngiltere, yüzde 7 ile Ukrayna, yüzde 6 ile ABD ve Çin izledi.