ABank, 3. çeyrekte 71 milyon TL kâr etti

27 Ekim 2017

ABank, 2017 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Konsolide olmayan sonuçlara göre, banka aktif büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artırarak 17,6 milyar TL seviyesine yükseltti. ABank’ın krediler vasıtası ile ülke ekonomisine sağladığı destek 12 milyar TL’ye ulaşırken, mevduat hacmi ise yüzde 31 oranında artarak 9,5 milyar TL’ye yükseldi. Banka, yılın ilk üç çeyreğinde 71 milyon TL net kâr elde etti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ABank Genel Müdürü Kaan Gür, The Commercial Bank’ın vermiş olduğu destek ve banka tarafından benimsenen müşteriye yakın olma yaklaşımının olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini vurgulayarak;

“2017 yılının üçüncü çeyreğinde göstermiş olduğumuz pozitif ivmenin arkasında banka olarak benimsediğimiz müşteri odaklı yaklaşım yatıyor. 2016 sonunda yüzde 100 iştiraki olduğumuz The Commercial Bank’ın desteği ve çalışma arkadaşlarımın özverileri ile sürdürülebilir büyüme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. ABank olarak, tüm faaliyetlerimizin merkezine müşterilerimizi koyarak, gelecek dönemlerde performansımızı çok daha yukarıya taşıyacağız. Paydaşlarımız ve ülkemiz için yarattığımız katma değeri hissedilir şekilde artıracağız” dedi.