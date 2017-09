ABank'ta yeni dönem

20 Eylül 2017

Katar’ın ilk özel bankası The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki ABank’ta üst yönetim değişiklikleriyle yeni bir dönem başladı.

ABank Yönetim Kurulu, Cenk Kaan Gür’ün bankanın yeni CEO’su olarak atandığını açıkladı. Cenk Kaan Gür’ün atama kararı, ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek.

Bankacılık sektöründe 28 yıllık deneyime sahip olan Cenk Kaan Gür meslek hayatına Garanti Bankası’nda başladı. Garanti Bankası’nda Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı alanlarında Şube ve Bölge Müdürlüğü’nü takiben, KOBİ İşkolundan Sorumlu Pazarlama Koordinatörlüğü yapan Cenk Kaan Gür, 2011 yılında Akbank'ta KOBİ Bankacılığı İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Cenk Kaan Gür, Ticari Bankacılık İş Birimi Genel Müdür Yardımcılığı’nın yanı sıra iştirak şirketlerinden Ak Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

ABank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Üyesi Omar Hussain Alfardan atama hakkında şu ifadeleri kullandı: “Cenk Kaan Gür gibi yetenekli ve tecrübeli bir ismin liderliğinde ABank müşterilerine en iyi hizmeti sunarak büyümesini sürdürecek ve Türkiye ekonomisine katkısını artarak devam ettirecek. Türkiye ile Katar arasında artan ticari ilişkilerin desteği ile müşterilerimize önemli ölçüde değer yaratacağımıza inanıyoruz.

Cenk Kaan Gür’ün yanı sıra, ABank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Zafer Kurtul ve Turgay Gönensin, sahip oldukları büyük tecrübe ve yetenekleri ile, ABank’ı büyük başarılara ulaştıracaktır. Bu vesileyle aramızdan ayrılan CEO’muz Müge Öner’e de, Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, gelecek hayatında kendisine başarılar diliyoruz.”

Orta ve uzun vadedeki önemli büyüme potansiyeliyle, Türkiye’nin parlak bir geleceği olduğuna inandıklarını belirten ABank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve The Commercial Bank Group CEO’su Joseph Abraham da şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye ile Katar arasında çok önemli bir stratejik işbirliği var. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ticari ilişkiler her geçen gün güçleniyor, derinleşiyor. ABank ve The Commercial Bank bu stratejik ve ekonomik işbirliğinin, bir anlamda bayrak taşıyıcıları. Yeni dönemle birlikte, her iki ülkede de müşterilerimize kusursuz bir bankacılık deneyimi sunmak, Türkiye ile Katar arasında her geçen gün hızlanan yatırım ve sermaye hareketlerinden daha fazla pay alabilmek için, iki bankayı tek bir vizyonla birbirine entegre ediyoruz. Bu süreçte de yeni CEO’muz Cenk Kaan Gür ile birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıyım.”

Cenk Kaan Gür: ABank büyümesine devam edecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cenk Kaan Gür şu ifadeleri kullandı: “ABank ve hissedarımız The Commercial Bank’te güçlü ve yetenekli bir ekiple birlikte çalışacak olmaktan dolayı son derece heyecanlıyım. ABank olarak, kârlı büyüme ve yenilikçi bankacılık anlayışımızla müşterilerimiz ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı yapmak hedefiyle çalışacağız. ABank'ın sektördeki konumunu daha da güçlendireceğiz. ABank ve The Commercial Bank arasında giderek artan işbirliği ve entegrasyon ile birlikte hem hizmet kalitemizi arttırmayı hem de bu sayede müşterilerimize daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz. ABank’ın gelecek yıllarda güçlü performansıyla ülkemiz ekonomisine ve hissedarlarımıza önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyorum.”