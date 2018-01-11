ABD bankaları "batmak için hala çok büyük"

11 Ocak 2018

Minneapolis Fed tarafından yapılan çalışmaya göre, ABD'nin en büyük bankaları 2008 finansal krizi sonrasında uygulamaya konan reformlara rağmen hala "batmak için çok büyük"ler.

Buna göre, büyük bankaların gelecek 100 yılda vergi mükellefleri tarafından kurtarılmaya ihtiyaç duymaları olasılığı yüzde 67 ve 250 milyar doların üzerinde varlık büyüklüğüne sahip bankalar için öz sermaye zorunlulukları "dramatik" şekilde artırılmalı.

Çalışma, regülatörlere büyük bankalardan özkaynakların risk ağırlıklı varlıklara oranını yüzde 23,5'e çıkarmalarını istemelerini öneriyor. Bu, büyük bankaların hali hazırdaki özkaynak/risk ağırlıklı varlık oranlarının ikiye katlanması anlamına geliyor.

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